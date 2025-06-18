Wall Street Journal: Зеленский уехал с саммита G7, не получив той поддержки, на которую рассчитывал

По словам собеседников канадского вещателя, Зеленский, принимавший участие в саммите «Большой семерки» (G7), решил вернуться в Украину на фоне российского обстрела Киева в ночь на 17 июня и несостоявшейся встречи с президентом США Дональдом Трампом.

В Киеве, как сообщалось, рассчитывали на переговоры Зеленского с Трампом на полях саммита G7, но лидер Соединенных Штатов 17 июня досрочно покинул саммит из-за военного конфликта Ирана и Израиля.

Издание The Wall Street Journal пишет, что Зеленский уехал с саммита, не получив той поддержки Украины, на которую рассчитывал. В коротком выступлении перед встречей с премьер-министром Канады Марком Карни украинский лидер заявил, что стране необходима поддержка союзников, в том числе в виде 40 миллиардов долларов ежегодной бюджетной помощи.

Зеленский также сказал, что Украина готова к мирным переговорам и безоговорочному прекращению огня, и призвал оказать давление на Россию. Он просил лидеров «Большой семерки» сотрудничать с США по вопросу введения дальнейших санкций на российскую нефть, а также продолжать призывать Трампа использовать его влияние, чтобы заставить Путина завершить войну.

Великобритания и Канада пообещали ввести новые санкции против России, а лидеры выразили поддержку Украине в сообщениях в социальных сетях и публичных заявлениях, пишет The Wall Street Journal. Однако, отмечает издание, лидеры «Большой семерки» не выступили с решительным осуждением российского вторжения в Украину, которые содержались в предыдущих коммюнике G7.

Источники Reuters первоначально сообщили, что Канада отказалась от планов решительного заявления G7 по войне в Украине после сопротивления со стороны США. Позже официальный представитель Карни заявил, что такое заявление и не планировалось.