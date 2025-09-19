Выжмет до нитки: государство решило забрать почти всю прибыль госкомпаний

Кабмин уже поддержал предложение увеличить долю дивидендов, перечисляемых в бюджет от госпредприятий, с нынешних 70% до 90% в 2026–2028 годах. Это означает, что государство у своих крупнейших компаний будет забирать почти всю прибыль

Основные суммы дадут «Latvijas valsts meži» и «Latvenergo». Гослеса перечислят в бюджет не менее 143,8 млн евро в 2026 году и более 123 млн в последующие годы. «Latvenergo» в 2026-м выплатит не менее 141 млн евро, в 2027-м — 144 млн, а в 2028-м — 122 млн. «Latvijas loto» полностью отдаст прибыль: около 9–10 млн евро ежегодно. Даже «Augstsprieguma tīkls» и «Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs» перечислят десятки миллионов евро для пополнения бюджета.

По сути, правительство «выжимает» дивиденды, чтобы закрыть дыру между обещаниями и реальными возможностями бюджета.

Минфин поясняет: дополнительные доходы нужны для финансирования приоритетов. В 2026 году на безопасность планируется выделить 320 млн евро, на поддержку семей с детьми — почти 95 млн, на образование — 45 млн. Всего на эти цели нужно 565 млн евро.

Средства ищут двумя путями — сокращая расходы и увеличивая доходы. Кроме дивидендов, правительство повышает налог на азартные игры, ускоряет рост акцизов на алкоголь и табак, а также готовит изменения в налоге на прибыль компаний. Эти шаги должны дать дополнительно 65 млн евро в 2026 году, 109 млн в 2027-м и почти 137 млн в 2028-м.

Национальный совет трёхстороннего сотрудничества обсуждает бюджет уже сегодня. Кабмин рассмотрит проект 14 октября, а в Сейм он поступит 15 октября.