Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 19. Сентября Завтра: Muntis, Verners
Доступность

Выжмет до нитки: государство решило забрать почти всю прибыль госкомпаний

Редакция PRESS 19 сентября, 2025 15:20

Важно 0 комментариев

Повышение выплаты дивидендов от государственных капитальных обществ до 90% от прибыли должно принести бюджету в 2026 году дополнительные 62 млн евро. Об этом говорится в докладе Министерства финансов, представленном правительству.

Кабмин уже поддержал предложение увеличить долю дивидендов, перечисляемых в бюджет от госпредприятий, с нынешних 70% до 90% в 2026–2028 годах. Это означает, что государство у своих крупнейших компаний будет забирать почти всю прибыль 

Основные суммы дадут «Latvijas valsts meži» и «Latvenergo».  Гослеса перечислят в бюджет не менее 143,8 млн евро в 2026 году и более 123 млн в последующие годы. «Latvenergo» в 2026-м выплатит не менее 141 млн евро, в 2027-м — 144 млн, а в 2028-м — 122 млн. «Latvijas loto» полностью отдаст прибыль: около 9–10 млн евро ежегодно. Даже «Augstsprieguma tīkls» и «Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs» перечислят десятки миллионов евро для пополнения бюджета.

По сути, правительство «выжимает» дивиденды, чтобы закрыть дыру между обещаниями и реальными возможностями бюджета.
Минфин поясняет: дополнительные доходы нужны для финансирования приоритетов. В 2026 году на безопасность планируется выделить 320 млн евро, на поддержку семей с детьми — почти 95 млн, на образование — 45 млн. Всего на эти цели нужно 565 млн евро.

Средства ищут двумя путями — сокращая расходы и увеличивая доходы. Кроме дивидендов, правительство повышает налог на азартные игры, ускоряет рост акцизов на алкоголь и табак, а также готовит изменения в налоге на прибыль компаний. Эти шаги должны дать дополнительно 65 млн евро в 2026 году, 109 млн в 2027-м и почти 137 млн в 2028-м.

Национальный совет трёхстороннего сотрудничества обсуждает бюджет уже сегодня. Кабмин рассмотрит проект 14 октября, а в Сейм он поступит 15 октября.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 15:35 19.09.2025
В Германии миллионы жителей не справляются с коммуналкой
Bitnews.lv 2 минуты назад
В Риге улицы Дзирнаву и Антонияс на выходные станут пешеходными
Bitnews.lv 8 минут назад
«Поняла, что пассажиры — нелегалы, и вызвала полицию» — водитель такси
Bitnews.lv 13 минут назад
Латвия встретит субботу с облаками, но без ливней
Bitnews.lv 16 минут назад
Балтия: система будет одна
Sfera.lv 29 минут назад
Латвия: размытая стратегия
Sfera.lv 6 часов назад
ЕС: ставки сделаны, господа!
Sfera.lv 6 часов назад
Латвия: бывшему ректору придётся выплатить 25 900 евро
Sfera.lv 1 день назад
Загрузка

Бюджета для: Минфин Латвии готовит рост налогов на вредные привычки

Важно 15:20

Важно 0 комментариев

Министерство финансов Латвии предлагает с 2026 года повысить налоги на азартные игры, алкоголь и табак, чтобы увеличить доходы бюджета.

Министерство финансов Латвии предлагает с 2026 года повысить налоги на азартные игры, алкоголь и табак, чтобы увеличить доходы бюджета.

Читать

Водитель такси в Риге помогла полиции задержать двух нелегалов

ЧП и криминал 15:19

ЧП и криминал 0 комментариев

Водитель такси в Риге посодействовала сотрудникам полиции в задержании двух нелегальных мигрантов, выяснило агентство LETA.

Водитель такси в Риге посодействовала сотрудникам полиции в задержании двух нелегальных мигрантов, выяснило агентство LETA.

Читать

На полгода снизят налог на основные товары питания

Важно 14:58

Важно 0 комментариев

Налог на добавленную стоимость (НДС) на хлеб, молоко, яйца и свежее мясо птицы планируется снизить в рамках пилотного проекта с 1 июня 2026 года по 30 июня 2027 года.

Налог на добавленную стоимость (НДС) на хлеб, молоко, яйца и свежее мясо птицы планируется снизить в рамках пилотного проекта с 1 июня 2026 года по 30 июня 2027 года.

Читать

Они не сравнивают себя с Европой, а просто заботятся о своих: президент о преимуществах Латгалии

Новости Латвии 14:56

Новости Латвии 0 комментариев

Реализация плана действий по укреплению восточных приграничных регионов зависит от наших собственных должностных лиц, заявил президент Эдгар Ринкевич на конференции "Куда идешь, приграничье? Видение развития восточных приграничных регионов до 2040 года".

Реализация плана действий по укреплению восточных приграничных регионов зависит от наших собственных должностных лиц, заявил президент Эдгар Ринкевич на конференции "Куда идешь, приграничье? Видение развития восточных приграничных регионов до 2040 года".

Читать

Силиня в Латгалии: безопасность — основной лейтмотив работы правительства

Новости Латвии 14:55

Новости Латвии 0 комментариев

Безопасность является основным лейтмотивом работы правительства, заявила премьер-министр Эвика Силиня на конференции "Куда идешь, приграничье? Видение развития восточных приграничных регионов до 2040 года".

Безопасность является основным лейтмотивом работы правительства, заявила премьер-министр Эвика Силиня на конференции "Куда идешь, приграничье? Видение развития восточных приграничных регионов до 2040 года".

Читать

«Это просто жесть!» Депутата от Нацблока пригласили учителем истории в бывшую русскую школу

Важно 14:46

Важно 0 комментариев

Депутата от Нацблока Каспарса Спунде пригласили на работу учителем истории в бывшую школу нацменьшинств в Чекуркалнсе. Но случилось страшное - новоиспеченный учитель понял, что дети не понимают его.

Депутата от Нацблока Каспарса Спунде пригласили на работу учителем истории в бывшую школу нацменьшинств в Чекуркалнсе. Но случилось страшное - новоиспеченный учитель понял, что дети не понимают его.

Читать