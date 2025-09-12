С одной стороны, по мнению доктора, люди, сознательно сделавшие свой выбор в пользу гражданства другой страны - России - сами должны нести за это ответственность. Теперь они за это и расплачиваются.

Хотя, на его взгляд, проблема даже не в гражданстве - выучи они латышский язык, спокойно б жили себе в Латвии и дальше, но: «Если ты делаешь выбор и не оцениваешь свои возможности, особенно если ты всю свою сознательную жизнь прожил в стране, язык которой ты не выучил, то за этот выбор приходится платить».

С другой стороны, приходит к выводу доктор, большинство граждан РФ в Латвии это пенсионеры, у которых взрослые дети и внуки - граждане Латвии. "Высылая из страны старейшего члена семьи, мы оставляем пятерых-шестерых внуков, которые этим недовольны». В итоге получаем эмоциональные последствия в виде недовольства в обществе.

Хотя «закон есть закон, а язык надо знать», нейрохирург призывает тщательно взвешивать последствия подобных решений и призывов к тому, что "их надо выселить". Ситуация гораздо сложнее, чем кажется многим в Латвии и для всех нас важно принимать политические решения с учетом настроения в таких семьях.