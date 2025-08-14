«Вышел из трамвая с оружием». Мэр Риги проболтался об инциденте на школьном празднике песни и танца

«Была информация в оперативной группе, что во время праздника какая-то персона с оружием вышла из трамвая и движется в определённом направлении. К счастью, профессионалы быстро справились, были на высоте», — рассказал Клейнбергс. Он уточнил, что камеры наблюдения помогли оперативно отследить передвижение подозрительного человека, а муниципальная полиция быстро нейтрализовала угрозу.

Мэр отметил, что ситуация разрешилась без последствий, и подчеркнул работу полиции: «Задачи были выполнены, реакция была быстрой и точной». При этом он добавил: «Может, и не стоило рассказывать», напоминая, что публично эта информация ранее нигде не появлялась.