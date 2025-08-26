Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 26. Августа Завтра: Bronislava, Bronislavs, Natalija, Talija
Доступность

Выплата долга в три раза выше бюджета всей полиции — экономисты о будущем бюджете Латвии

Редакция PRESS 26 августа, 2025 17:50

Новости Латвии 0 комментариев

Riga24TV

«Ещё недавно расходы на обслуживание госдолга были сопоставимы с бюджетом всей полиции. Через несколько лет процентные выплаты будут в три раза больше», — написал в Facebook эксперт Латвийской конфедерации работодателей, статистик Янис Херманис.

 

Бывший депутат Сейма и экономист Петрис Лейшкалнс подчеркнул, что за этой тенденцией стоит системная слабость экономики.« С противопоказанным экономикческому росту псевдолевой популистской налоговой системой, постсоветским Трудовым законом и высокомерной государственной администрацией в Латвии наблюдается экономическая недостаточность. Национальная экономика не способна обеспечить достаточно высокий ВВП, чтобы гарантировать необходимые доходы домохозяйствам, предприятиям и государственному бюджету», — считает Лейшкалнс. 

Он приводит оценку профессора Хансена из Экономической школы согласно которой, ВВП Латвии примерно на 10 миллиардов евро меньше того уровня, на котором он должен был бы находиться, если бы экономика Латвии развивалась теми же темпами, что в Литве и Эстонии.

«Из этих 10 миллиардов, 7 миллиардов должны были оказаться в распоряжении домашних хозяйств и предприятий, а 3 миллиарда — дополнить бюджет для финансирования общих потребностей общества. Сейчас же это во многом компенсируется за счёт роста внешнего долга, который всё глубже затягивает нас в ловушку бюджетной недостаточности», — резюмирует Лейшкалнс. 

В комментариях к посту Херманиса пользователи не удержались от иронии. «Может, полицию продать Эстонии или Литве? Сразу два зайца: и на полицию тратиться не надо, и часть процентов погасим», — написал один из комментаторов.

Другой напомнил «старую идею» — объявить войну Эстонии и быстро капитулировать, чтобы её налогоплательщики оплачивали латвийский долг.

Звучали и более «практичные» предложения: «VID можно бы отдать Эстонии на аутсорсинг — там хоть деньги считать умеют».

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 01:25 27.08.2025
Погода: станет теплее
Sfera.lv 4 часа назад
Минные поля в Украине больше, чем Англия
Bitnews.lv 6 часов назад
Тюремный режим: никакого Интернета, ограничат игровые консоли, ужесточат проверку посетителей
Bitnews.lv 7 часов назад
Торф тоже утонул. Просят ввести ЧС
Bitnews.lv 7 часов назад
Правительство сократило базовые расходы бюджета на 2026 год на 171 млн евро
Bitnews.lv 8 часов назад
Футбольного менеджера обвинили в насилии над детьми
Bitnews.lv 8 часов назад
Reuters: США предлагали Москве сделки в обмен на мирное соглашение с Украиной
Bitnews.lv 9 часов назад
Литва: большая мечта и поиск компромисов
Sfera.lv 9 часов назад

Эстония планирует закупить пять поездов для «Rail Baltica», Литва — четыре, Латвия — только три

Важно 21:49

Важно 0 комментариев

Эстония готовится к закупке пяти новых поездов для будущих пассажирских перевозок по «Rail Baltica». Литва в совместном тендере заявила четыре поезда, Латвия — лишь три, причём обе страны ограничились правом опциональной закупки и окончательное решение откладывают на конец десятилетия. Об этом председатель правления «Pasažieru vilciens» Райтис Нешпорс сообщил в передаче "Spried ar Delfш".

Эстония готовится к закупке пяти новых поездов для будущих пассажирских перевозок по «Rail Baltica». Литва в совместном тендере заявила четыре поезда, Латвия — лишь три, причём обе страны ограничились правом опциональной закупки и окончательное решение откладывают на конец десятилетия. Об этом председатель правления «Pasažieru vilciens» Райтис Нешпорс сообщил в передаче "Spried ar Delfш".

Читать
Загрузка

Politico: возвращение болот как оборонного щита Европы

Важно 21:48

Важно 0 комментариев

В 2022-м, когда Россия шла на Киев, украинские военные взорвали плотину и затопили пойму Ирпеня. Болотистая земля, высушенная ещё в советские времена, вновь превратилась в топь — и именно там завязли российские танки. Фото проржавевшей техники обошли весь мир.

В 2022-м, когда Россия шла на Киев, украинские военные взорвали плотину и затопили пойму Ирпеня. Болотистая земля, высушенная ещё в советские времена, вновь превратилась в топь — и именно там завязли российские танки. Фото проржавевшей техники обошли весь мир.

Читать

Германия и Бельгия против конфискации замороженных активов России

Мир 21:47

Мир 0 комментариев

Канцлер ФРГ и бельгийский премьер выступили против изъятия замороженных средств российского ЦБ. Мерц предупредил, что это чревато рисками для финансовых рынков, сообщает dw.com. 
 
Германия и Бельгия предупреждают о рисках прямого изъятия замороженных в Евросоюзе российских государственных средств. На совместной пресс-конференции с бельгийским премьер-министром Бартом Де Вевером, прошедшей во вторник, 26 августа, в Берлине, канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что попытки получить доступ к активам российского Центробанка повлекут последствия для финансовых рынков.

Канцлер ФРГ и бельгийский премьер выступили против изъятия замороженных средств российского ЦБ. Мерц предупредил, что это чревато рисками для финансовых рынков, сообщает dw.com. 
 
Германия и Бельгия предупреждают о рисках прямого изъятия замороженных в Евросоюзе российских государственных средств. На совместной пресс-конференции с бельгийским премьер-министром Бартом Де Вевером, прошедшей во вторник, 26 августа, в Берлине, канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что попытки получить доступ к активам российского Центробанка повлекут последствия для финансовых рынков.

Читать

Трамп хочет ввести санкции против ряда стран Евросоюза: ограничивают свободу слова в Интернете

Важно 21:47

Важно 0 комментариев

Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность введения санкций против Евросоюза, отдельных стран-членов или европейских чиновников, ответственных за реализацию Закона о цифровых услугах (DSA). Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением.

Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность введения санкций против Евросоюза, отдельных стран-членов или европейских чиновников, ответственных за реализацию Закона о цифровых услугах (DSA). Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением.

Читать

К нам не залетал, тогда как, Холмс? Откуда украинский дрон залетел в Эстонию?

Важно 21:09

Важно 0 комментариев

В понедельник в уезде Тарту, Эстония, взорвался беспилотник, который, как предполагают, принадлежал Украине и был направлен на цели в России. Местные спецслужбы считают, что его с курса сбила российская радиоэлектронная борьба. Аппарат, начинённый взрывчаткой, упал на поле и сдетонировал, к счастью, никто не пострадал.

В понедельник в уезде Тарту, Эстония, взорвался беспилотник, который, как предполагают, принадлежал Украине и был направлен на цели в России. Местные спецслужбы считают, что его с курса сбила российская радиоэлектронная борьба. Аппарат, начинённый взрывчаткой, упал на поле и сдетонировал, к счастью, никто не пострадал.

Читать

Что нужно знать, если ребёнок летом работал, но теперь возвращается к учёбе? Поясняет Служба госдоходов (VID)

Новости Латвии 21:09

Новости Латвии 0 комментариев

По мере окончания летних каникул, когда многие школьники также работали, СГД напоминает о правилах применения налоговых льгот для родителей, у которых есть дети до 19 лет (включительно), обучающиеся в общеобразовательных, профессиональных, высших или специальных учебных заведениях.

По мере окончания летних каникул, когда многие школьники также работали, СГД напоминает о правилах применения налоговых льгот для родителей, у которых есть дети до 19 лет (включительно), обучающиеся в общеобразовательных, профессиональных, высших или специальных учебных заведениях.

Читать

Россия перечислила Латвии 13 млн евро на пенсии и пособия гражданам России (ДОПОЛНЕНО)

Важно 20:54

Важно 0 комментариев

Россия перечислила в казну Латвии 12 995 587 евро для выплаты пенсий и пособий за три квартала 2025 года пенсионерам - гражданам России, сообщила агентству ЛЕТА министр иностранных дел Байба Браже.

Россия перечислила в казну Латвии 12 995 587 евро для выплаты пенсий и пособий за три квартала 2025 года пенсионерам - гражданам России, сообщила агентству ЛЕТА министр иностранных дел Байба Браже.

Читать