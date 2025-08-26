Выплата долга в три раза выше бюджета всей полиции — экономисты о будущем бюджете Латвии

Бывший депутат Сейма и экономист Петрис Лейшкалнс подчеркнул, что за этой тенденцией стоит системная слабость экономики.« С противопоказанным экономикческому росту псевдолевой популистской налоговой системой, постсоветским Трудовым законом и высокомерной государственной администрацией в Латвии наблюдается экономическая недостаточность. Национальная экономика не способна обеспечить достаточно высокий ВВП, чтобы гарантировать необходимые доходы домохозяйствам, предприятиям и государственному бюджету», — считает Лейшкалнс.

Он приводит оценку профессора Хансена из Экономической школы согласно которой, ВВП Латвии примерно на 10 миллиардов евро меньше того уровня, на котором он должен был бы находиться, если бы экономика Латвии развивалась теми же темпами, что в Литве и Эстонии.

«Из этих 10 миллиардов, 7 миллиардов должны были оказаться в распоряжении домашних хозяйств и предприятий, а 3 миллиарда — дополнить бюджет для финансирования общих потребностей общества. Сейчас же это во многом компенсируется за счёт роста внешнего долга, который всё глубже затягивает нас в ловушку бюджетной недостаточности», — резюмирует Лейшкалнс.

В комментариях к посту Херманиса пользователи не удержались от иронии. «Может, полицию продать Эстонии или Литве? Сразу два зайца: и на полицию тратиться не надо, и часть процентов погасим», — написал один из комментаторов.

Другой напомнил «старую идею» — объявить войну Эстонии и быстро капитулировать, чтобы её налогоплательщики оплачивали латвийский долг.

Звучали и более «практичные» предложения: «VID можно бы отдать Эстонии на аутсорсинг — там хоть деньги считать умеют».