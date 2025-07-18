Выезжайте уже утром: водителей предупреждают о мощных пробках в пригородах Риги

На Рижской объездной дороге ведутся ремонтные работы на мосту через Большую Юглу в районе Упесциемса и на виадуке через Даугавпилсское шоссе в районе Саласпилса, что ещё больше увеличивает пробки. Например, из-за ремонта моста через Большую Юглу по вечерам на объездной дороге в обоих направлениях образуются километровые пробки, в которых людям приходится стоять по полчаса и более.

Большие пробки также возникают на Видземском шоссе в районе Сигулды и в самом городе, где реконструируются виадук Лорупе и шоссе.

В настоящее время строительные работы ведутся на 74 участках национальной дорожной сети, где введены ограничения движения транспорта.

Наибольшие ограничения движения на основных дорогах наблюдаются на участке Видземского шоссе около Сигулды, где расчетное время проезда ремонтного участка составляет от получаса до часа в зависимости от интенсивности движения, а также на участке Видземского шоссе от Грундзале до Лацупе, где расчетное время проезда ремонтного участка составляет около 40 минут.

На участке Даугавпилсского шоссе от Калнишкиса до Любасте имеется один светофорный участок, а расчетное время проезда ремонтного участка составляет 20 минут. На шоссе Екабпилс-Резекне-Лудза от Межарес до поворота на Мурани действует ограничение скорости, а расчетное время проезда ремонтного участка составляет 25 минут, а в районе Лудзы имеется четыре светофорных участка, расчетное время проезда ремонтного участка составляет 40 минут.