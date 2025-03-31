Выборы в Рижскую думу: партия «Латвия на первом месте» подает списки кандидатов

На презентации избирательного списка партии Шлесерс заявил, что важно не просто получить больше мандатов, а иметь достаточно мест, чтобы сформировать коалицию. Он отметил, что нынешние коалиции в Рижской думе и правительстве объединяют политические силы с противоположными взглядами, что тормозит развитие города.

Говоря о сотрудничестве, Шлесерс подчеркнул, что LPV готова работать со всеми, кто поможет увеличить доходы города.

Кандидаты от LPV

По его словам, при формировании списка внутри партии была высокая конкуренция. В список вошли 63 кандидата, хотя желающих было гораздо больше. Шлесерс представил ключевых кандидатов, которых назвал "кабинетом министров Риги":

Андрей Клементьев (бывший политик "Согласия") займется социальными вопросами;

Андрис Озолс (экс-директор Латвийского агентства инвестиций и развития) возглавит Комитет городского развития;

Карина Плауде (следователь Финансовой полиции, юрист) будет заниматься борьбой с коррупцией;

Роланд Гулбис (экс-руководитель "NP Foods") займется реализацией проектов частно-государственного партнерства.

Экономическая программа

Если LPV получит пост мэра, Шлесерс обещает: развитие экономики, сокращение числа чиновников на треть, перераспределение подоходного налога в пользу Риги (что требует изменений на уровне Сейма). Он подчеркивает, что налоги жителей пригородов, работающих в Риге, уходят в другие самоуправления.

Шлесерс отметил, что в муниципалитете много профессионалов, которых LPV готова премировать. Однако они окружены "политическими чиновниками", от которых нужно избавиться. Он предлагает сократить 30% госслужащих — аналогичные обещания давали и предыдущие власти Риги, сменившие "Согласие", с которым сам Шлесерс когда-то сотрудничал.

Выборы в самоуправления пройдут в первую субботу июня.