В частном секторе работодатели предлагали 10,7 тыс. вакансий — на 16,3% меньше, чем в прошлом году. В государственном секторе было 9400 незаполненных мест, падение составило 15,4%. В итоге среди всех рабочих мест страны свободными оставались 2,2% — в частном секторе 1,7%, в государственном 3,2%.

При этом общее число занятых мест выросло на 1600 и составило 891,4 тыс. Это означает, что работа у людей есть, но новых предложений становится всё меньше.

Кого ищут? Наибольшая доля вакансий зафиксирована среди специалистов — 4% мест пустуют. Среди квалифицированных рабочих и ремесленников — 2,7%, среди простых профессий — 2,3%.

Где ищут? Больше всего вакансий в государственном секторе — 6,8%. Речь идёт не только о чиновниках, но и о социальных работниках, санитарах, полицейских и пожарных, где кадровый дефицит стал хроническим. В промышленности, обслуживающих службах и добыче полезных ископаемых пустуют около 3% рабочих мест.

Где найти работу? В Риге предлагалось 14,5 тыс. вакансий — это 3% всех мест. В Латгалии — всего 700, или 1%. В остальных регионах — около 1–1,3%. Разница между столицей и регионами достигает двадцатикратного масштаба.

Для соискателя это означает, что выбор сокращается. Больше шансов у тех, кто готов переквалифицироваться или переехать в Ригу. В регионах же рынок труда практически застыл.