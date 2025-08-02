Вы уже были в отпуске этим летом? Опрос press.lv

"Вы уже были в отпуске этим летом?" - так был поставлен вопрос. Заметим, поставлен уже практически на исходе лета, когда большинство уже с ответом окончательно определилось.

Какой же результат: всего около четверти опрошенных (26.34%) сообщили, что они уже отдохнули, ещё четверть (27.37%) ещё не отдыхали. Будем надеяться, что всё-таки долгожданный отпуск у этих людей ещё впереди. Но - вот что тревожно: около половины опрошенных (46.29%) сообщили, что в отпуске они не были и не планируют его.

Казалось бы - дело личное, однако, на самом деле это печальная тенденция и для экономики и для здоровья наших трудящихся в целом. Трудно представить себе, что у нас так много людей, которые чувствуют себя прекрасно без законного ежегодного отдыха. Скорее всего, исходя, из общей экономической ситуации, люди просто не могут себе позволить оставить работу по финансовым соображениям. Пострадают в зарплате. Копят на кредиты. Не имеют лишних средств на дальние поездки.

Многие обходятся дачами-огородами, у кого есть. Остальные колесят по родной стране - по фестивалям-ярмаркам-историческим руинам. К сожалению, этим летом ни к морю, ни к озерам близко не подберешься. Стихия испытывает нас на прочность.

А отдыхать, между тем, надо. Психологи настаивают на том, что человеку для полноценного переключения необходимо минимум 2 недели. За это время организму удается успокоиться и забыть о ежедневной рутине и рабочих обязанностях, переключиться на окружающий мир, расслабиться, набраться новых впечатлений и где-то даже соскучиться по работе.

У нас, к сожалению, развивается массовый трудоголизм, когда мы перестаем чувствовать усталость. А это часто признак выгорания. В условиях, когда реально нет возможности оставить работу и уехать куда подальше, нужно постараться хотя бы выходные планировать так, чтобы полностью отключаться от мыслей о работе. Позволяйте себе побольше маленьких спонтанных радостей. Сесть ненадолго в парке и съесть мороженое - иногда это уже хороший релакс. Дожди, хоть и сильные, но теплые - это тоже не прятаться от мира. Успеем ещё насидеться дома в теплых носках и свитерах.

В конце концов, срок выхода на пенсию нам отодвигают все дальше и дальше. С одной стороны, чувствовать себя нужным на склоне лет в общем-то приятно. С другой - силы свои нужно рассчитывать так, чтобы этого "склона" дожить, а желательно его и пережить...