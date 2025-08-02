Вы уже были в отпуске этим летом? Опрос press.lv

Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Наш традиционный опрос в этот раз касался самой злободневной темы - летних отпусков. И что мы узнали о себе?

"Вы уже были в отпуске этим летом?" - так был поставлен вопрос. Заметим, поставлен уже практически на исходе лета, когда большинство уже с ответом окончательно определилось.  

Какой же результат: всего около четверти опрошенных (26.34%) сообщили, что они уже отдохнули, ещё четверть (27.37%) ещё не отдыхали. Будем надеяться, что всё-таки долгожданный отпуск у этих людей ещё впереди. Но - вот что тревожно: около половины опрошенных (46.29%) сообщили, что в отпуске они не были и не планируют его.

Казалось бы - дело личное, однако, на самом деле это печальная тенденция и для экономики и для здоровья наших трудящихся в целом. Трудно представить себе, что  у нас так много людей, которые чувствуют себя прекрасно без законного ежегодного отдыха. Скорее всего, исходя, из общей экономической ситуации, люди просто не могут себе позволить оставить работу по финансовым соображениям. Пострадают в зарплате. Копят на кредиты. Не имеют лишних средств на дальние поездки.

Многие обходятся дачами-огородами, у кого есть. Остальные колесят по родной стране - по фестивалям-ярмаркам-историческим руинам. К сожалению, этим летом ни к морю, ни к озерам близко не подберешься. Стихия испытывает нас на прочность. 

А отдыхать, между тем, надо. Психологи настаивают на том, что человеку для полноценного переключения необходимо минимум 2 недели. За это время организму удается успокоиться и забыть о ежедневной рутине и рабочих обязанностях, переключиться на окружающий мир, расслабиться, набраться новых впечатлений и где-то даже соскучиться по работе. 

У нас, к сожалению, развивается массовый трудоголизм, когда мы перестаем чувствовать усталость. А это часто признак выгорания. В условиях, когда реально нет возможности оставить работу и уехать куда подальше, нужно постараться хотя бы выходные планировать так, чтобы полностью отключаться от мыслей о работе. Позволяйте себе побольше маленьких спонтанных радостей. Сесть ненадолго в парке и съесть мороженое - иногда это уже хороший релакс. Дожди, хоть и сильные, но теплые - это тоже не прятаться от мира. Успеем ещё насидеться дома в теплых носках и свитерах. 

В конце концов, срок выхода на пенсию нам отодвигают все дальше и дальше. С одной стороны, чувствовать себя нужным на склоне лет в общем-то приятно. С другой - силы свои нужно рассчитывать так, чтобы этого "склона" дожить, а желательно его и пережить... 

Lido открывает магазин нового формата в торговом центре Origo; что там будет?

Важно 15:32

Важно 0 комментариев

В среду, 27 августа, предприятие торговли и общепита АО Lido откроет в торговом центре Origo магазин с новой концепцией - он будет называться Lido AS[H]ais, сообщает агентство LETA.

Полиция разыскивает пропавшую без вести 19-летнюю рижанку (ФОТО)

Важно 14:53

Важно 0 комментариев

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

Важно 14:00

Важно 0 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

Важно 13:45

Важно 0 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 0 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 0 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Важно 12:54

Важно 0 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

