Вы перешли на «без сахара» и думаете что это полезно? Диетологи предупреждают !

В 2025 году три четверти американцев пытались сократить сахар. Каждый пятый выбирал продукты с пометкой «sugar-free». Рынок таких сладостей растёт бешеными темпами — и вместе с ним растёт уверенность, что они «безопаснее».

Вот только специалисты с этим не согласны.

Недавнее исследование показало: люди, которые регулярно употребляли большие дозы искусственных подсластителей, теряли память и когнитивные способности заметно быстрее, чем те, кто почти их не ел. Разница — десятки процентов.

А дальше — ещё интереснее. В сахар-free десертах часто используются сукралоза, аспартам и сахарные спирты. Они дают сладкий вкус без калорий, но при этом могут раздражать кишечник, вызывать вздутие, диарею и головные боли. Диетологи говорят прямо: такие добавки способны нарушать микробиом и делать пищеварение более уязвимым.

Чтобы «диетический» десерт всё-таки был вкусным, в него часто добавляют сливочное или пальмовое масло. То есть — насыщенные жиры, которые связаны с повышенным риском проблем с сердцем и холестерином. А вместо сахара туда нередко кладут белую муку и крахмалы, которые быстро поднимают уровень глюкозы в крови. Формально сахара нет, а эффект — почти тот же.

Диетологи не говорят, что такие продукты нужно срочно выбросить. Но предупреждают: надпись «без сахара» не делает десерт автоматически полезным. Иногда обычное печенье, съеденное без чувства вины, оказывается честнее и безопаснее, чем сложный «диетический» заменитель.

А если хочется сладкого без экспериментов над организмом — специалисты советуют выбирать простые варианты: фрукты, финики, бананы, яблочное пюре. Там тоже есть сахар, но без маркетинговых ловушек.