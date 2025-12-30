Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Вы перешли на «без сахара» и думаете что это полезно? Диетологи предупреждают !

Редакция PRESS 30 декабря, 2025 09:09

Азбука здоровья 0 комментариев

Печенье без сахара, диетические торты, zero-sugar сладости — выглядят как спасение для тех, кто боится обычного сахара. Особенно в праздники.
Но диетологи предупреждают: эта привычка может сыграть злую шутку.

В 2025 году три четверти американцев пытались сократить сахар. Каждый пятый выбирал продукты с пометкой «sugar-free». Рынок таких сладостей растёт бешеными темпами — и вместе с ним растёт уверенность, что они «безопаснее».

Вот только специалисты с этим не согласны.

Недавнее исследование показало: люди, которые регулярно употребляли большие дозы искусственных подсластителей, теряли память и когнитивные способности заметно быстрее, чем те, кто почти их не ел. Разница — десятки процентов.

А дальше — ещё интереснее. В сахар-free десертах часто используются сукралоза, аспартам и сахарные спирты. Они дают сладкий вкус без калорий, но при этом могут раздражать кишечник, вызывать вздутие, диарею и головные боли. Диетологи говорят прямо: такие добавки способны нарушать микробиом и делать пищеварение более уязвимым.

Чтобы «диетический» десерт всё-таки был вкусным, в него часто добавляют сливочное или пальмовое масло. То есть — насыщенные жиры, которые связаны с повышенным риском проблем с сердцем и холестерином. А вместо сахара туда нередко кладут белую муку и крахмалы, которые быстро поднимают уровень глюкозы в крови. Формально сахара нет, а эффект — почти тот же.

Диетологи не говорят, что такие продукты нужно срочно выбросить. Но предупреждают: надпись «без сахара» не делает десерт автоматически полезным. Иногда обычное печенье, съеденное без чувства вины, оказывается честнее и безопаснее, чем сложный «диетический» заменитель.

А если хочется сладкого без экспериментов над организмом — специалисты советуют выбирать простые варианты: фрукты, финики, бананы, яблочное пюре. Там тоже есть сахар, но без маркетинговых ловушек.

Главные новости

Грипп хуже ковида? Вирусы атакуют, болезни переносятся всё тяжелее…
Эксклюзив

Грипп хуже ковида? Вирусы атакуют, болезни переносятся всё тяжелее… (1)

Ждёте повышения зарплаты? Банковские аналитики — о перспективах в новом году
Важно

Ждёте повышения зарплаты? Банковские аналитики — о перспективах в новом году

Будут ли повышены налоги в Латвии в следующем году? Комментирует Филипп Раевскис
Важно

Будут ли повышены налоги в Латвии в следующем году? Комментирует Филипп Раевскис

Эпидемия в этом году началась раньше обычного: медики — об усилении гриппа

Новости Латвии 09:24

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии заболеваемость гриппом в четыре раза превышает заболеваемость "Covid-19"; умерли уже четыре человека

В Латвии заболеваемость гриппом в четыре раза превышает заболеваемость "Covid-19"; умерли уже четыре человека

Москва пригрозила ответить на атаку резиденции Путина. Киев отрицает саму атаку. Что скажет Трамп?

Важно 09:14

Важно 0 комментариев

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в ночь на 29 декабря украинские беспилотники предприняли попытку атаки на президентскую резиденцию в Новгородской области, на Валдае. По его словам, Москва уже определила цели для «ответного удара».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в ночь на 29 декабря украинские беспилотники предприняли попытку атаки на президентскую резиденцию в Новгородской области, на Валдае. По его словам, Москва уже определила цели для «ответного удара».

Будут ли повышены налоги в Латвии в следующем году? Комментирует Филипп Раевскис

Важно 09:03

Важно 0 комментариев

«Повысим налоги», — сказал политолог Филипп Раевскис, отвечая на вопрос о том, что Латвия будет делать в следующем году после выборов, пишет nra.lv со ссылкой на TV 24.

«Повысим налоги», — сказал политолог Филипп Раевскис, отвечая на вопрос о том, что Латвия будет делать в следующем году после выборов, пишет nra.lv со ссылкой на TV 24.

Осторожно! Надвигается снежная буря с громом и молниями

Выбор редакции 08:55

Выбор редакции 0 комментариев

В ближайшие сутки в Латвии временами будет идти снег, местами — сильный, с метелью. На западном побережье Курземе синоптики предупреждают даже о снежной буре и грозе.

В ближайшие сутки в Латвии временами будет идти снег, местами — сильный, с метелью. На западном побережье Курземе синоптики предупреждают даже о снежной буре и грозе.

Я приехала в Британию, а меня заставляют учить русский: исповедь девушки из Украины

Важно 08:50

Важно 0 комментариев

"Украинская беженка была вынуждена бросить учебу в колледже после того, как, по ее словам, на нее начали давить, чтобы она изучала русский язык, - рассказывает The Guardian.

"Украинская беженка была вынуждена бросить учебу в колледже после того, как, по ее словам, на нее начали давить, чтобы она изучала русский язык, - рассказывает The Guardian.

Ждёте повышения зарплаты? Банковские аналитики — о перспективах в новом году

Важно 08:48

Важно 0 комментариев

Средняя брутто-зарплата в Латвии в следующем году может вырасти примерно на 7%, прогнозируют банковские аналитики.

Средняя брутто-зарплата в Латвии в следующем году может вырасти примерно на 7%, прогнозируют банковские аналитики.

