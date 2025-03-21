Вы не поверите: в Латвии мусор сортирует 79% населения

Как и в 2022 году, сортирующие мусор жители Латвии назвали главной причиной, по которой делают это, заботу об окружающей среде - такой ответ дали 68% опрошенных. 45% отметили, что сортировке мусора способствуют контейнеры, доступные близко к месту жительства, а 34% заявили, что сортировке способствует возможность сэкономить за счет вывоза сортированного мусора.

Из респондентов, которые сортируют бытовые отходы, 84% опрошенных сортируют стеклянные бутылки и банки, 80% - пластиковую упаковку, 74% сортируют бумагу и картон, 69% - батарейки, 57% - металлические банки.

По сравнению с результатами опроса 2022 года на три процентных пункта, или до 44%, увеличилась доля жителей, которые сортируют отслужившие свой срок электроприборы, с 29% до 42% увеличилась доля респондентов, которые сортируют биологические отходы, и с 19% до 30% выросла доля жителей, которые сортируют текстиль.

Кроме того, в ходе опроса 60% тех, кто не сортирует бытовые отходы, отметили, что делали бы это, если бы были обеспечены необходимые условия, а именно, если бы вблизи места жительства были размещены контейнеры для сортировки отходов. Но, как и прежде, большинство респондентов, или 82%, никогда не обращались к управляющему отходами или к самоуправлению с просьбой обеспечить сортировочные контейнеры вблизи своего места жительства.

В ходе опроса было установлено, что 51% опрошенных до сих пор не знали, что неправильно выброшенные электронные сигареты могут вызвать существенные риски пожара, а 71% опрошенных в целом поддерживают предложение о внедрении депозитной системы для электронных сигарет.

В ходе опроса 64% заявили, что стараются не только сортировать, но и уменьшать количество производимого мусора. Этот показатель продолжает постепенно расти с момента первого опроса, проведенного в 2020 году.

Опрос "Привычки сортировки отходов" по заказу "Latvijas zaļais punkts" провел исследовательский центр SKDS, опросив в ноябре и декабре 2024 года 1003 жителей Латвии в возрасте 18-75 лет.

"Latvijas zaļais punkts" в 2023 году работал с оборотом в 12,668 млн евро, что на 21,3% больше, чем годом ранее, а прибыль предприятия выросла на 31,7% и составила 2,843 млн евро.

Предприятие зарегистрировано в 2000 году, его основной капитал составляет 1,084 млн евро, свидетельствует информация "Firmas.lv". Владельцем "Latvijas zaļais punkts" является ООО "Eco Baltia vide".

"Eco Baltia vide" полностью принадлежит АО "Eco Baltia". "Eco Baltia" зарегистрировано в 2011 году, его основной капитал составляет 35 005 евро. Акционерами "Eco Baltia", по сообщению компании, являются "BSGF Salvus" (52,81%), представляющий крупнейший в Балтии частный инвестиционный фонд "INVL Baltic Sea Growth Fund", Европейский банк реконструкции и развития (30,51%) и Марис Симанович (16,68%) при посредничестве ООО "Enrial Holdings" и "Penvi Investment Ltd.".