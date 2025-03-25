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«Вы нас обманули. Вам предстоит покинуть страну»: посольство США обратилось к жителям Эстонии

© LETA 25 марта, 2025 15:25

Мир 0 комментариев

В понедельник Посольство США в Эстонии опубликовало предупреждение на своей странице в Facebook: "Если вы подаете заявление на визу в США и получаете ее, вы становитесь гостем нашей страны. Если ваша цель - поддержка ХАМАС или другой террористической организации, участие в актах вандализма или создание беспорядков, мы бы никогда не допустили вашего въезда, зная об этом. Вы нас обманули. Вам предстоит покинуть страну".

Пресс- и культурный атташе Посольства США в Эстонии Майкл Снайдер объяснил Postimees, что приоритетом администрации Трампа является предотвращение нелегальной иммиграции, а нарушителей закона необходимо депортировать. Соединенные Штаты начали глобальную кампанию по разъяснению действий, направленных на прекращение правонарушений, отметил он.

Представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс в ходе пресс-брифинга 24 марта отметила, что в последние годы в США наблюдается рост негативных настроений, включая антисемитизм, а также увеличение насилия. "Гражданам, желающим посетить США, полезно, чтобы их родная страна напоминала им, что для того, чтобы попасть в США или любую другую страну, необходимо соблюдать законы, вести себя достойно, быть хорошим гостем - и тогда все будет в порядке". Она добавила, что любые предупреждения или напоминания являются уместными. "Мы напомнили людям, что виза - это не право. Виза и грин-карта - это привилегии, а не врожденные права", - подчеркнула она.

"Консульские сотрудники также общаются с людьми и задают вопросы о целях визита. Каждое суверенное государство мира хочет контролировать, кто и с какими намерениями приезжает в их страну. Мы научились за последние десятилетия, как важно проверять тех, кто въезжает в страну. Мир это знает, и мы тоже знаем - это напоминание, и мы ожидаем, что к этому отнесутся серьезно".

На вопрос, были ли у США проблемы с гражданами Эстонии, лгущими о целях поездки и поддерживающими ХАМАС или другие террористические организации, посольство не ответило.

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