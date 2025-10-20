Ввиду непримиримости сторон: ни Москва, ни Киев не идут на условия Трампа

«Эта тема неоднократно поднималась, поднималась с разными нюансами в ходе контактов российско-американских, и российская сторона каждый раз давала ответ и ответ этот хорошо известен: последовательность позиции РФ не меняется», — сказал Песков в ответ на соответствующий вопрос журналистов.

В понедельник Трамп заявил, что Украина и Россия должны заморозить нынешнюю линию фронта, чтобы прекратить военные действия.

В пятницу президент Украины Владимир Зеленский провёл переговоры с главой Белого дома в Вашингтоне — и выступил с таким же предложением. После этого западные СМИ написали со ссылкой на свои источники, что во время этой встречи Трамп пытался склонить Зеленского к согласию на вывод украинских войск из Донецкой области в обмен на перемирие и частичный отвод армии РФ с участков фронта в Запорожской и Херсонской областях.

Зеленский исключил, что Украина может пойти на подобные шаги.

Россия продолжает настаивать на выводе украинских войск с территорий, которые она пытается аннексировать. Москва также заявляет, что для окончания войны необходимо решить то, что она называет «первопричинами конфликта», относя к ним различные требования — от изменения украинской политической системы до нейтрального статуса Украины и отказа от поставок Киеву западного оружия.