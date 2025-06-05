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Второй раз за неделю Силиню пытаются отправить в отставку. Премьер на заседание Сейма не пришла (1)

© LETA 5 июня, 2025 16:40

Новости Латвии 1 комментариев

Foto autors: Ilmārs Znotiņš, Valsts prezidenta kanceleja.

Большинство парламента в четверг снова отклонило требование об отставке премьер-министра Эвики Силини ("Новое Единство"), поданное оппозиционной партией "Латвия на первом месте" (ЛПМ) и некоторыми другими оппозиционными депутатами.

Против вотума недоверия премьер-министру проголосовал 51 депутат, за - 28 депутатов от ЛПМ, "Объединенного списка" и Национального объединения. Представители "партии "За стабильность" в основном в голосовании не участвовали.

Одно голосование за доверие Силине уже состоялось в парламенте неделю назад.

В четверг лидер ЛПМ Айнар Шлесерс вновь раскритиковал Силиню за ее отсутствие на заседании Сейма, добавив, что в этом случае у нее была бы возможность отразить нападки оппозиции и объяснить ситуацию.

Депутат критиковал также управление авиакомпанией "airBaltic" и железнодорожным проектом "Rail Baltica", указав на убытки "airBaltic". Он заявил, что компания должна быть "прибыльной или, по крайней мере, не убыточной".

Шлесерс призвал президента Эдгара Ринкевича действовать, если его не устраивает нынешнее правительство. Шлесерс призвал к созданию правительства профессионалов. В своем выступлении депутат Антонина Ненашева ("Прогрессивные") связала действия ЛПМ с муниципальными выборами и назвала их предвыборным шагом.

Оппозиционные политики требуют отставки Силини по той причине, что возглавляемое ею правительство, по их мнению, неспособно эффективно решать важнейшие проблемы в стране.

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Комментарии (1) 22 реакций
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