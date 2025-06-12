Все потенциальные партнеры выразили готовность работать под руководством Клейнбергса. Соответственно, переговоры будут продолжены со всеми политическими силами вместе, с детальным обсуждением содержания работы и распределения обязанностей.

"Мы успешно завершили первый раунд переговоров. Серьезных противоречий нет, и мы все готовы работать в одной команде. Конечно, еще есть вопросы, которые необходимо согласовать, но главное - избежать закулисных игр", - сказал Клейнбергс.

Следующий раунд переговоров может состояться в четверг или пятницу, если стороны договорятся о времени.

Как сообщалось, на выборах в Рижскую думу наибольшее количество голосов получила "Латвия на первом месте" (ЛПМ), но очень близкие результаты показали также партии "Прогрессивные" и Национальное объединение.

На муниципальных выборах в Риге ЛПМ набрала 18,17% голосов, получив 13 из 60 мест в городской думе. За "Прогрессивных" проголосовали 16,62% избирателей, что дало им 11 мест, за Нацобъединение - 14,2%, что дало ему 10 мест, а "Новое Единство" получило поддержку 12,9% избирателей и девять мандатов.

"Объединенный список" набрал 6,29 % и получит четыре мандата.