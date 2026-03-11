«Всё равно это лучше, чем жить под этой системой»: о чём говорят иранцы под ударами союзников

«Прошлой ночью я сидел в полной темноте. Электричество отключилось, и я не имел ни малейшего представления о том, что происходит», — говорит житель столицы, ему около 30 лет.

По словам других собеседников, кратковременные отключения света и скачки напряжения периодически происходят в разных районах.

Некоторые говорят, что сильнее всего изматывают не столько сами взрывы, сколько ожидание новых.

«Сегодня ударили по улице рядом с нами. Я просто хочу сегодня нормально поспать», — признается молодой тегеранец.

Другой житель столицы описывает ситуацию так : «Мы пока живы. Но ракеты падают все ближе и ближе с каждым днем».

Вечером в понедельник израильские военные объявили, что готовы начать «масштабную серию ударов по террористическим целям в Тегеране». А во вторник утром целями стали подземный комплекс, используемый Корпусом стражей исламской революции для исследований в области вооружений, инфраструктура в главном штабе сил «Кудс» — подразделения КСИР, отвечающего за операции за рубежом, а также другие объекты по производству оружия и оборонной продукции.

Израиль и США начали совместную военную кампанию против Ирана 28 февраля, после чего Иран нанес ответные ракетные удары и удары беспилотниками по Израилю и по американским военным базам и посольствам в странах Ближнего Востока.

В понедельник базирующаяся в США правозащитная организация Human Rights Activists in Iran (HRANA) сообщила, что с начала войны в Иране погибли 1761 человек — включая как минимум 1245 мирных жителей, среди которых 194 ребенка. Доступ журналистов в Иран ограничен, и Би-би-си не смогла независимо подтвердить эти данные, а также развитие событий внутри страны.

Доступ к интернету в Иране почти полностью ограничен, однако Персидской службе Би-би-си пока удается получать сообщения от некоторых жителей страны, имена которых не называются из соображений безопасности.

«Прошлой ночью били очень сильно. У нас дома все стены в трещинах. Но самое трудное для меня — дефицит сна», — говорит один иранец.

«Я устал, — сказал он. — Вся моя привычная жизнь исчезла. Я либо не могу делать привычные вещи, либо у меня нет мотивации их делать», — рассказывает другой.

Женщина в возрасте около 20 лет из Тегерана рассказала, что взрывы происходят «каждые несколько часов», а в небе появился странный белый свет, который отличается от того, что было в предыдущие ночи.

Но она готова терпеть, потому что, как и многие в стране, хочет увидеть конец Исламской республики.

«Даже если это займет несколько недель, все равно это лучше, чем провести всю жизнь под этой системой», — говорит молодая тегеранка.

Ей вторит другая жительница столицы, ей около 40 лет.

«Мне очень грустно из-за того, что произошло с городом, но я надеюсь, что все закончится хорошо для народа Ирана. Я надеюсь увидеть, как они [власти] уйдут», — сказала она.

Среди собеседников Би-би-си оказался и 20-летний молодой человек, который был ранен во время антиправительственных протестов в декабре и январе — ему выстрелили в глаз.

«Мы — жертвы, — сказал он. — Я пострадал от Исламской республики, и из-за нее сейчас идет война, которая снова причиняет нам вред».

По данным HRANA, в ходе жестокого подавления протестов силами безопасности Ирана были убиты как минимум 6480 протестующих, порядка 25 тысяч получили ранения.

Жители Караджа в 30 км к западу от Тегерана, где также происходят удары и отключения электричества, испытывают похожие ощущения.

В распоряжении Персидской службы Би-би-си есть видео, присланное одним из собеседников, на нем видны вспышки на горизонте: ночное небо озаряется синими и красными отблесками.

При этом один из жителей сказал журналистам, что будет «терпеть эту ситуацию, пока режим не исчезнет».

Владелица ресторана (около 50 лет), проживающая в районе Мехршахр в Карадже, рассказала, что ночью рядом с ее домом был нанесен удар: «Это было максимально близко к нам, и мы действительно почувствовали тень смерти над нашими головами».

«Но мы будем стоять до конца, чтобы выжить и быть свободными. Даже если нас убьют, это, честно говоря, ничего не значит по сравнению с жизнями, которые уже были потеряны в надежде на победу», — сказала она.

Не все разделяют такой настрой.

«Я начинаю уставать от этой ситуации. Вся эта война подавляет. Некоторые сценарии будущего для народа Ирана действительно пугают», — сказал Би-би-си 20-летний житель Караджа.