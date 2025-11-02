Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Всё больше граждан третьих стран, получающих родительские пособия в Латвии; где живут их дети?

© LETA 2 ноября, 2025 08:29

Важно 0 комментариев

Фото LETA

Родительское пособие за 9 месяцев нынешнего года получили 844 гражданина третьих стран. Это на 34% больше, чем за соответствующий период прошлого года, как информирует Государственное агентство социального страхования (ГАСС, VSAA).

Интересно, что среди получателей пособия преобладают мужчины: их 512 человек, а женщин - всего 332.

Больше всего граждан третьих, кто получает такое пособие в Латвии, имеют гражданство Украины (30%), Узбекистана (23%), России (15%) и Таджикистана (10%).

В прошлом году за первые девять месяцев получателей родительского пособия с гражданством третьих стран было 628, в 2023-м - 421.

ГАСС не располагает информацией о том, у кого из этих людей дети не живут в Латвии и на основании какого вида на жительства сами они проживают здесь.

По оценке отдела статистики ГАСС, за последние годы среди получателей родительского пособия существенно выросло число граждан Узбекистана и Таджикистана, особенно мужского пола.

Министерство благосостояния в свою очередь отметило, что в последние годы резко выросло число заявлений на получение пособий от граждан третьих стран, временно работающих в Латвии, чья семья и дети при этом живут за пределами страны. Нынешнее урегулирование позволяет им получать родительское пособие и после увольнения с работы и истечения срока действия временного ВНЖ, так как не определено, на какой срок выдаётся пособие.

Резко усиливается тенденция к тому, что родительское пособие запрашивают отцы детей, в частности, граждане Узбекистана и Таджикистана, имеющие временные латвийские ВНЖ, а их дети с матерью проживают в третьей стране.

Минблаг считает, что такая практика не соответствует цели пособия, поэтому планируется её изменить, тем более потому, что страховые взносы, которые платит гражданин третьей страны за 3 или 6 месяцев работы здесь, представляют собой ничтожно малый вклад по сравнению с пособием, которое выплачивается 13 или 19 месяцев. Поэтому поддержанный правительством законопроект - поправки к закону "О страховании материнства и болезни" - предусматривает, что родительское пособие будет выплачиваться только за детей, которые имеют персональный код, активный статус в регистре физических лиц и постоянно проживают в Латвии.

Исключение может относиться к лицам, социально застрахованным в Латвии, или членам их семей, живущим или работающим в другой стране ЕС, Швейцарии или стране ЕЭЗ.

В Украине выведены из строя все государственные ТЭС

Важно 10:55

Важно 0 комментариев

«Песня «Убей бура» это не притеснение? МИД ЮАР пытается спорить с Трампом

Важно 10:49

Важно 0 комментариев

Метеоролог: экстремальных погодных явлений в Латвии станет больше

Важно 10:26

Важно 0 комментариев

«Собаку утащили с частью будки»: в Силмалской волости запасаются свистками — пугать зверей

Важно 09:38

Важно 0 комментариев

Лачплесис, Латвия, Бривиба: сколько в стране людей с таким именем и фамилией

Важно 09:11

Важно 0 комментариев

«Что мне делать с тележкой и ребёнком?» Депутат Кулбергс получил штраф за парковку

Важно 08:43

Важно 0 комментариев

В столичном общественном транспорте проблема с экранами; замена может стоить полмиллиона евро

Новости Латвии 08:27

Новости Латвии 0 комментариев

