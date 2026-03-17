Вся Куба осталась без света. Трамп: «Я возьму её!» (1)

© Deutsche Welle 17 марта, 2026 09:27

Мир 1 комментариев

На Кубе произошло полное отключение электроэнергии, сообщил государственный оператор электросетей UNE в понедельник, 16 марта. Таким образом, без электричества осталось все население острова - около 10 млн человек.

"В настоящее время принимаются меры для восстановления электроснабжения", - говорится в микроблоге X компании UNE. Между тем агентство Reuters напоминает, что нынешнему блэкауту на Кубе предшествовала целая серия отключений электроэнергии. В некоторых случаях кубинцы оказывались без электроснабжения на несколько суток.

На фоне этого в выходные, 14 и 15 марта, в стране прошли протесты, вылившиеся в некоторых местах в уличные беспорядки. Так, в ночь на 14 марта группа протестующих напала на штаб-квартиру правящей Коммунистической партии в городе Морон.

Экономический и энергетический кризис на Кубе значительно усугубился из-за нефтяной блокады со стороны США. Энергоснабжение острова осуществляется в основном за счет устаревших нефтяных электростанций. До недавнего времени главным поставщиком нефти на Кубу являлась Венесуэла. Однако после атаки Соединенных Штатов на эту страну и захвата ее правителя Николаса Мадуро в январе текущего года Каракас прекратил поставки нефти кубинцам.

Кроме того, Вашингтон пригрозил ввести повышенные пошлины в отношении стран, которые станут продавать Кубе нефть, напоминает агентство Reuters. Президент США Дональд Трамп также заявил, что Куба станет следующим пунктом в его повестке после войны с Ираном и свержения Николаса Мадуро.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель в начале февраля осудил блокаду США как "фашистскую, преступную и направленную на совершение геноцида". 13 марта, однако, он сообщил о начале переговоров с США, впервые официально признав эти контакты в условиях усугубившегося энергетического кризиса.

Как передала 16 апреля газета The New York Times, Дональд Трамп, общаясь с журналистами в этот день, выразил мнение, что "он удостоится чести взять Кубу". "Взять Кубу. Я имею в виду, освободить ее, взять ее. Думаю, что смогу сделать с ней все, что захочу. Сейчас это очень ослабленная страна", - цитирует издание главу Белого дома.

В интервью телеканалу NBC News, опубликованном утром 16 марта, заместитель премьер-министра Кубы Оскар Перес-Олива указал, что "Куба готова к гибким торговым отношениям с компаниями из США, а также проживающими в США кубинцами и их потомками".

Комментарии (1)
«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Проблемы с техническими решениями: Ринкевич о подсчете голосов вручную (1)

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник (1)

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года (1)

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше (1)

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу (1)

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM? (1)

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка (1)

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

