Турция получила статус страны-кандидата на вступление в ЕС в 1999 году, а переговоры о членстве начались в 2005 году. Однако с 2018 года этот процесс фактически заморожен.

В последнее время руководство Турции подвергается серьезной критике за давление на оппозицию, в частности из-за заключения под стражу бывшего мэра Стамбула Экрема Имамоглу.