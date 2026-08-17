«Европейский союз для нас больше не является приоритетом», — заявил Эрдоган в интервью телеканалу Al Jazeera. Он отметил, что Турция не отказывается от возможности вступления в ЕС, однако этот вопрос больше не стоит в числе первоочередных. По его мнению, именно Евросоюз окажется в проигрыше, если продолжит отвергать Турцию.
Турция получила статус страны-кандидата на вступление в ЕС в 1999 году, а переговоры о членстве начались в 2005 году. Однако с 2018 года этот процесс фактически заморожен.
В последнее время руководство Турции подвергается серьезной критике за давление на оппозицию, в частности из-за заключения под стражу бывшего мэра Стамбула Экрема Имамоглу.
Имамоглу считается главным потенциальным политическим соперником Эрдогана. С марта 2025 года он находится под предварительным арестом по обвинениям в коррупции. С должности мэра Стамбула он был отстранен.
Сторонники Имамоглу считают дело политически мотивированным и утверждают, что его цель — устранить из политической жизни одного из главных потенциальных конкурентов Эрдогана.
Правительство Турции отрицает вмешательство в деятельность судебной власти.
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