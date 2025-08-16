Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Встреча на Аляске: Трамп созвонился с Зеленским и Мерцем

© Deutsche Welle 16 августа, 2025 13:26

Мир 0 комментариев

После встречи с Путиным президент США Трамп проинформировал по телефону о ее итогах президента Украины и лидеров европейских стран. Зеленский 18 августа отправится на переговоры в Вашингтон.

Президент США Дональд Трамп проинформировал канцлера ФРГ Фридриха Мерца (Friedrich Merz), президента Украины Владимира Зеленского и ряд глав европейских государств о встрече с российским президентом Владимиром Путиным на Аляске. Об этом в субботу, 16 августа, сообщили информагентства со ссылкой на источники в правительстве Германии.

Трамп обсудил по телефону итоги переговоров на Аляске с президентом Зеленским и рядом лидеров стран НАТО, сообщило в свою очередь агентство Reuters со ссылкой на заявление Белого дома. О деталях в обоих случаях не сообщается.

Зеленский летит в Вашингтон 18 августа 

Владимир Зеленский в понедельник, 18 августа, отправится в Вашингтон для переговоров с Дональдом Трампом. Президент Украины сообщил об этом в Telegram после телефонного разговора с главой Белого дома. "Украина снова подтверждает, что готова работать максимально продуктивно ради мира" и "поддерживает предложение Президента Трампа по поводу трехсторонней встречи Украина - Америка - Россия", написал Зеленский. 

Кремль: Саммит с участием Зеленского на Аляске не обсуждался

На переговорах Трампа с Путиным не обсуждалась тема организации и проведения возможного трехстороннего саммита с участием Зеленского, заявил, согласно агентству ТАСС, помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Пока эта тема не затрагивалась", - сказал он. По его словам, как только будут окончательно подведены итоги прошедшего накануне на Аляске саммита РФ - США, будет приниматься дальнейшее решение об организации новой двусторонней встречи двух лидеров.

Первая за 4 года очная встреча президентов США и России

Первая за более чем 4 года очная встреча президентов США и России прошла на Аляске в пятницу, 15 августа. Дональд Трамп и Владимир Путин провели переговоры в формате "три на три" на военной базе ВВС США Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Обе стороны назвали разговор конструктивным и продуктивным, но в то же время добиться достижения сделки по прекращению войны в Украине пока не удалось. 

Обновлено: 15:15 24.08.2025
Полиция разыскивает пропавшую без вести 19-летнюю рижанку (ФОТО)

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

