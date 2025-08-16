Встреча на Аляске: Трамп созвонился с Зеленским и Мерцем

Президент США Дональд Трамп проинформировал канцлера ФРГ Фридриха Мерца (Friedrich Merz), президента Украины Владимира Зеленского и ряд глав европейских государств о встрече с российским президентом Владимиром Путиным на Аляске. Об этом в субботу, 16 августа, сообщили информагентства со ссылкой на источники в правительстве Германии.

Трамп обсудил по телефону итоги переговоров на Аляске с президентом Зеленским и рядом лидеров стран НАТО, сообщило в свою очередь агентство Reuters со ссылкой на заявление Белого дома. О деталях в обоих случаях не сообщается.

Зеленский летит в Вашингтон 18 августа

Владимир Зеленский в понедельник, 18 августа, отправится в Вашингтон для переговоров с Дональдом Трампом. Президент Украины сообщил об этом в Telegram после телефонного разговора с главой Белого дома. "Украина снова подтверждает, что готова работать максимально продуктивно ради мира" и "поддерживает предложение Президента Трампа по поводу трехсторонней встречи Украина - Америка - Россия", написал Зеленский.

Кремль: Саммит с участием Зеленского на Аляске не обсуждался

На переговорах Трампа с Путиным не обсуждалась тема организации и проведения возможного трехстороннего саммита с участием Зеленского, заявил, согласно агентству ТАСС, помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Пока эта тема не затрагивалась", - сказал он. По его словам, как только будут окончательно подведены итоги прошедшего накануне на Аляске саммита РФ - США, будет приниматься дальнейшее решение об организации новой двусторонней встречи двух лидеров.

Первая за 4 года очная встреча президентов США и России

Первая за более чем 4 года очная встреча президентов США и России прошла на Аляске в пятницу, 15 августа. Дональд Трамп и Владимир Путин провели переговоры в формате "три на три" на военной базе ВВС США Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Обе стороны назвали разговор конструктивным и продуктивным, но в то же время добиться достижения сделки по прекращению войны в Украине пока не удалось.