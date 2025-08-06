Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Встал до полной остановки самолёта — заплати штраф! Авиаиндустрия вводит новые правила

6 августа, 2025

Мир

В Турции вступили в силу новые правила, предусматривающие штрафы за преждевременное вставание с сиденья во время руления самолёта. Теперь пассажиру, который отстегнётся и поднимется до полной остановки лайнера и выключения табло «пристегните ремни», может грозить штраф в размере около 2 600 турецких лир — это примерно 75 евро.

Инициатива регулирующих органов направлена на повышение безопасности. Как сообщается, авиакомпании обязаны напоминать об этом правиле в конце каждого рейса. В случае нарушения экипаж должен составить рапорт, а инцидент передаётся для административного разбирательства.

Первый случай применения штрафов уже был зафиксирован на борту Pegasus Airlines, выполнявшем рейс из Софии в Стамбул. Несколько пассажиров встали, не дождавшись остановки, и были оштрафованы по новой норме.

Ранее в Турции не применялись подобные санкции, однако авиавласти обратили внимание на участившиеся случаи несоблюдения правил и решили ввести строгие меры. Согласно официальной позиции, вставание до полной остановки самолёта создаёт риски как для пассажиров, так и для экипажа, особенно при внезапных манёврах или торможении.

По новым правилам, ответственность наступает даже за попытку встать или открыть багажные отсеки до того, как самолёт окончательно остановился у гейта. Регулирующие органы подчёркивают, что в случае повторных нарушений штраф может быть увеличен.

Турция одна из первых стран, где столь повседневная привычка получила правовое регулирование с денежным взысканием. Турецкие власти надеются, что финансовая ответственность станет эффективным инструментом для улучшения дисциплины на борту.

Полиция разыскивает пропавшую без вести 19-летнюю рижанку (ФОТО)

14:53

Важно

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

14:00

Важно

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

13:45

Важно

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

13:26

Новости Латвии

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

13:02

Новости Латвии

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

12:54

Важно

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

12:35

Важно

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

