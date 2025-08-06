Встал до полной остановки самолёта — заплати штраф! Авиаиндустрия вводит новые правила

Инициатива регулирующих органов направлена на повышение безопасности. Как сообщается, авиакомпании обязаны напоминать об этом правиле в конце каждого рейса. В случае нарушения экипаж должен составить рапорт, а инцидент передаётся для административного разбирательства.

Первый случай применения штрафов уже был зафиксирован на борту Pegasus Airlines, выполнявшем рейс из Софии в Стамбул. Несколько пассажиров встали, не дождавшись остановки, и были оштрафованы по новой норме.

Ранее в Турции не применялись подобные санкции, однако авиавласти обратили внимание на участившиеся случаи несоблюдения правил и решили ввести строгие меры. Согласно официальной позиции, вставание до полной остановки самолёта создаёт риски как для пассажиров, так и для экипажа, особенно при внезапных манёврах или торможении.

По новым правилам, ответственность наступает даже за попытку встать или открыть багажные отсеки до того, как самолёт окончательно остановился у гейта. Регулирующие органы подчёркивают, что в случае повторных нарушений штраф может быть увеличен.

Турция одна из первых стран, где столь повседневная привычка получила правовое регулирование с денежным взысканием. Турецкие власти надеются, что финансовая ответственность станет эффективным инструментом для улучшения дисциплины на борту.