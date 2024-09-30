Интересны и комментарии под этим постом.

Владислав Лейманс: за деньги она будет петь гимн России и целовать Путина.

Виго Лейтхольдс: жаловались, что русские свиньи, но всё равно свинячат.

Вероятно сравнение русских со свиньями здесь никого не смущает. И это несмотря на то, что на Лангу и ее единомышленников уже подано несколько заявлений. Сама она пишет об этом несколькими постами ранее: "Похоже на террор против латышей через латвийские суды". Поэтесса имеет ввиду и иски, поданные бизнесменом Евгением Гомбергом против ее самой и против Валтса Далбиньша, который назвал Гомберга "оккупантским говном".