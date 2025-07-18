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«Влияние ветропарков на природу действительно существует!» К чему призывает глава Службы охраны природы?

Редакция PRESS 18 июля, 2025 17:41

Латышские СМИ 0 комментариев

Valsts vides dienesta ģenerāldirektora vietniece stratēģiskās attīstības un kontroles jautājumos Laura Anteina piedalās preses konferencē, kurā informē par azbesta atkritumu aktuālo situāciju, tā negatīvo ietekmi uz cilvēka veselību un vidi.

Ветропарки становятся частью будущего Латвии, но их строительство вызывает немало споров. По словам генерального директора Службы охраны природы Лауры Антейны, необходимо найти баланс между зелёной энергетикой и защитой уникальных ландшафтов.

Антейна подчеркивает: любое вмешательство в природу, в том числе строительство подъездных дорог и самих турбин, влияет на птиц, летучих мышей и экосистему в целом. Поэтому для каждого проекта требуется не только экологическая экспертиза, но и обязательные компенсационные меры — если природе нанесён ущерб, его надо восполнить в другом месте.

Особое внимание уделяется мониторингу животных. Иногда только после сбора подробных данных проект корректируют, чтобы снизить риски для природы. При этом Антейна считает важным учитывать мнение местных жителей и муниципалитетов. Без честного диалога доверия не будет.

Главное, к чему призывает глава службы: Латвии нужно развивать зелёную энергетику, но не ценой исчезновения природы. Только строгий контроль, открытость и готовность к компромиссам помогут сохранить баланс между прогрессом и защитой биоразнообразия.

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