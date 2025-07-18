«Влияние ветропарков на природу действительно существует!» К чему призывает глава Службы охраны природы?

Антейна подчеркивает: любое вмешательство в природу, в том числе строительство подъездных дорог и самих турбин, влияет на птиц, летучих мышей и экосистему в целом. Поэтому для каждого проекта требуется не только экологическая экспертиза, но и обязательные компенсационные меры — если природе нанесён ущерб, его надо восполнить в другом месте.

Особое внимание уделяется мониторингу животных. Иногда только после сбора подробных данных проект корректируют, чтобы снизить риски для природы. При этом Антейна считает важным учитывать мнение местных жителей и муниципалитетов. Без честного диалога доверия не будет.

Главное, к чему призывает глава службы: Латвии нужно развивать зелёную энергетику, но не ценой исчезновения природы. Только строгий контроль, открытость и готовность к компромиссам помогут сохранить баланс между прогрессом и защитой биоразнообразия.