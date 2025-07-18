В Эстонии рост смертей от синтетических опиоидов. Почти все нитазены поступают из Латвии

В Эстонии резко выросло число смертей от передозировки синтетическим опиоидом нитазеном, который эксперты называют одним из самых опасных современных наркотиков. По данным прокуратуры, половина из 332 смертей от передозировки за последние три года связана именно с нитазенами.

Наркотик сравнительно новый для Европы — первые случаи были зафиксированы с 2020 года. Власти Эстонии отмечают, что практически вся контрабанда нитазенов поступает из Латвии, куда вещество попадает почтовыми отправлениями из Нидерландов, Великобритании и Китая. В Эстонии нитазены значительно дороже, чем в Латвии, что делает местный рынок привлекательным для нелегальных поставщиков.

По словам эстонских и латвийских экспертов, нитазены быстро вызывают сильную зависимость и крайне опасны из-за высокого риска передозировки: даже небольшая доза может привести к остановке дыхания и смерти. Латвийская полиция отмечает, что объёмы изъятий синтетических опиоидов в стране снижаются: в 2023 году было зарегистрировано 183 случая изъятия, а в первом квартале этого года — 44. Однако спрос на такие наркотики сохраняется, и преступники становятся всё изобретательнее.

Эстония и Латвия проводят совместные расследования по борьбе с наркотрафиком, однако прокуратура Эстонии подчёркивает: для эффективного противодействия требуется ещё более тесная координация между странами Балтии.