В субботу в Латвии жара!

Ночью облака лишь частично закроют небо, местами, преимущественно на юге страны, пройдут кратковременные дожди, возможны ливни и грозы. При слабом ветре в отдельных районах может образоваться туман или дымка. Ночь будет по-летнему тёплой. Температура воздуха опустится только до +15…+19 градусов.

Днём в некоторых южных регионах вновь возможны кратковременные осадки и грозы. Ветер северо-восточный, северный, слабый до умеренного. Днём температура воздуха составит +22…+28 градусов.

В Риге ночью ожидается переменная облачность, без осадков и с лёгким ветром. Минимальная температура — +18…+19 градусов. Днём в столице сохранится облачная погода с прояснениями, будет слабый ветер, а воздух прогреется до +28 градусов.