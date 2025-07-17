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Неожиданная щедрость: Ryanair увеличивает размер сумки, которую можно взять бесплатно на борт

Редакция PRESS 17 июля, 2025 15:50

Для настроения 0 комментариев

LETA

Авиакомпания Ryanair объявила, что в ближайшее время увеличит допустимый размер «личной сумки», которую можно взять с собой на борт бесплатно. Это связано с новым законодательством Европейского союза, которое устанавливает минимальные стандарты по бесплатному провозу ручной клади, сообщает портал express.co.uk.

Сейчас Ryanair позволяет брать сумку размером 40x25x20 см (объём — 20 литров). В ближайшие недели параметры будут увеличены до 40x30x20 см (24 литра), что превысит новый минимум ЕС — 40x30x15 см. В компании пояснили, что уже начали переоборудование рамок для измерения ручной клади в аэропортах.

Новые нормы и ответ рынка

Европейские власти продвигают инициативу, согласно которой пассажиры смогут бесплатно проносить на борт две единицы ручной клади: одну — размером до 40x30x15 см, вторую — длиной до 100 см и весом не более 7 кг. Это должно упростить путешествия, избавив пассажиров от необходимости подбирать багаж под разные правила разных авиакомпаний.

Тем не менее, даже после обновления, условия Ryanair будут менее щедрыми, чем у конкурента EasyJet, который разрешает бесплатную сумку размером 45x36x20 см. Wizz Air уже соблюдает аналогичные размеры с Ryanair, но допускает больший вес — до 10 кг.

Переговоры между Евросоюзом и авиаперевозчиками продолжаются: стороны пытаются прийти к единому стандарту, который облегчал бы жизнь часто летающим пассажирам.

Обсуждение спорных положений

ЕС также предлагает дополнительные меры: бесплатное размещение детей до 12 лет рядом с сопровождающими, а также возможность бесплатного проезда для помощников людей с ограниченной подвижностью. Однако бюджетные авиакомпании, включая Ryanair, выступают против этих инициатив.

«Пассажир должен сам выбирать, какие услуги ему нужны и за что он хочет платить», — прокомментировал представитель Ryanair в беседе с Sky News, раскритиковав вмешательство Еврокомиссии в экономику авиакомпаний.

В целом изменения в правилах провоза багажа могут стать положительным шагом для пассажиров, однако на практике они будут внедряться постепенно, по мере достижения согласия между перевозчиками и регуляторами.

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