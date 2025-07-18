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Доступность

Больше не каратели: новый директор Центра госязыка — о новом подходе

© LETA 18 июля, 2025 08:37

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Центр государственного языка (ЦГЯ) в глазах общественности должен быть прежде всего учреждением поддержки и консультаций, а не контролёром с карательной функцией, считает новый руководитель учреждения Инесе Мухка.

В беседе с агентством LETA она отметила важность создания сбалансированной инклюзивной среды, в которой язык служит объединяющей основой. Однако, по мнению нового директора, коммуникация центра с общественностью пока не слишком успешна.

«До сих пор ЦГЯ воспринимался как учреждение абсолютного контроля, выполняющее только карательную функцию. Это не так. Мы должны быть открыты для общественности», — изложила свою точку зрения Мухка.

При этом она подчеркнула, что в случаях преднамеренных и неоднократных нарушений центр принимает строгие меры, поскольку все обязаны соблюдать закон.

Говоря об иронии общественности по поводу новых слов и терминологии, руководитель Центра государственного языка отметила, что центр не изобретает новые слова — их предлагают другие организации или отдельные лица, а оценивает их Комиссия экспертов по латышскому языку. В то же время она признала, что центру необходимо более подробно и наглядно разъяснять свою деятельность и решения.

Мухка согласна, что утвержденные условия не всегда приятны или понятны.

«Чего люди очень часто не понимают, так это того, что термин — это не слово, которое мы используем в повседневном разговоре. […] Термин должен быть таким, чтобы он был однозначным и абсолютно понятным в конкретной отрасли», — пояснила она.

Руководитель центра выделила в качестве еще одного приоритета расширение использования латышского языка в цифровой среде, указав, что цифровая среда имеет важное значение для развития и доступности латышского языка, однако пока еще недостаточно оценена.

«Нам нужно вписаться в модель основных языков, накопить языковые данные. […] Чем больше мы сделаем латышский язык доступным с помощью цифровых инструментов, тем доступнее он станет в любой точке мира, тем он стабильнее, тем лучше он будет развиваться», — рассуждала Мухка.

ЦГЯ уже осуществляет переводы правовых актов Европейского Союза (ЕС) и международных соглашений, а также сотрудничает с переводчиками из учреждений ЕС. Значительный объём данных публикуется в открытом доступе для содействия распространению латышского языка.

В будущем планируется разработать инструмент перевода для общедоступной базы данных терминов «termini.gov.lv». Эта идея обсуждалась с Центром культурных информационных систем, который поддерживает эту базу данных. Мухка надеется, что в конечном итоге он станет доступен широкой публике.

«Чем лучше мы обучим искусственный интеллект и дадим ему хорошую базу, тем легче будет всем нам и тем успешнее мы обеспечим качественную базу латышского языка непосредственно в цифровой среде», — убеждена руководитель ЦГЯ.

Она добавила, что качественные инструменты перевода облегчат жизнь любому пользователю языка, в том числе предпринимателям, что приведет к расширению использования латышского языка в общественной среде.

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