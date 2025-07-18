Евросоюз утвердил 18-й пакет санкций против России

Санкции предусматривают снижение предельной цены на российскую сырую нефть, экспортируемую в страны G7, — до уровня около 47,6 долларов за баррель. Также вводится новый запрет на сделки, связанные с инфраструктурой газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2», уточняет агентство.

«Мы продолжим увеличивать санкции, чтобы прекращение агрессии стало для Москвы единственным выходом», — заявила Каллас.

Единственным оставшимся препятствием для принятия пакета санкций была позиция Словакии. Премьер-министр страны Роберт Фицо вечером 17 июля заявил, что поручил своим представителям поддержать инициативу после переговоров с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. По словам Фицо, он получил от ЕК гарантии по вопросу цен на газ, что позволило Братиславе отказаться от права вето.