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Автобусные маршруты в Латвии будут сокращать: первыми пойдут под нож маршруты в окрестностях Риги

© LETA 18 июля, 2025 17:51

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LETA

Если сохранить нынешнюю сеть региональных автобусных перевозок, годовые убытки компаний могут достигнуть 62,1 млн евро. Чтобы избежать этого, Автотранспортная дирекция рассматривает три сценария по сокращению маршрутной сети уже с 2025 года.

Главный акцент сделан на втором варианте, который предусматривает сокращении сети примерно на 8%. В первую очередь планируется закрыть нерентабельные рейсы с рентабельностью менее 25% и уменьшить число маршрутов в окрестностях Риги. Будет оптимизирована интенсивность движения. На некоторых направлениях интервалы между рейсами увеличатся, а часть маршрутов могут передать частным перевозчикам, если для этого будет спрос.

«Главные кандидаты на закрытие: маршруты с низкой загрузкой и низкой рентабельностью», — поясняет Лаура Павлова, специалист по планированию маршрутов. Она отмечает, что рассматривается возможность передачи некоторых маршрутов  коммерсантам а также сокращение количества рейсов там, где пассажиров немного.

Два альтернативных сценария более радикальны и подготовлены с учётом рекомендаций Госконтроля. Первый из них предусматривает сокращение сети на 37%: в этом случае останутся только те маршруты, которые государство обязано поддерживать, причём движение автобусов сохранится лишь в рабочие дни. Второй вариант предлагает сократить сеть на 30%, но сохранить часть востребованных рейсов в выходные.

Руководитель Совета по общественному транспорту Анния Новикова подчёркивает: важно показать все альтернативы, чтобы понять последствия и осознанно принимать решения. При этом радикальные сценарии могут привести к необходимости пересмотра контрактов, новым закупкам и сбоям в оказании транспортных услуг.

Окончательное решение по структуре маршрутной сети пока не принято. Следующее обсуждение вопроса состоится 29 августа.

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