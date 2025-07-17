Не нужно говорить по-русски и Латвия свободна: диссидентке Дорониной-Ласмане к столетию вручили благодарность

28 июля Лидии Дорониной-Ласмане исполнится сто лет. «Радость жизни — вот в чём секрет. Если есть радость жить, и Латвия свободна. И мы богаты... и вы все здесь, перед моим носом. Не нужно говорить по-русски. И наконец-то у нас есть Бог. Его не было с нами всё время. И всё это вместе — неописуемая радость», — сказала она.

С радостью и благодарностью она начинает каждый день в свободной Латвии.

В прошлом — репрессированная политзаключенная, сегодня Доронина-Ласмане продолжает активно выступать и за свободу Украины.