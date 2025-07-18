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Министерство образования хочет запретить директорам вести уроки (1)

Редакция PRESS 18 июля, 2025 18:06

Новости Латвии 1 комментариев

Дискуссии о нагрузке директоров и их заместителей в латвийских школах начались ещё после отчёта Государственного контроля в 2018 году. Тогда аудиторы указали, что помимо полной административной ставки руководители могут вести до семи учебных часов в неделю, работая фактически сверхурочно. Формально такие переработки должны оплачиваться в двойном размере, но из-за ограниченного финансирования школ этого почти не происходит.

Министерство образования и науки, ссылаясь на рекомендации Государственного контроля, предложило внести изменения в порядок оплаты труда педагогов и полностью запретить директорам вести уроки, если они работают на полную ставку управленца. В министерстве подчёркивают: административная работа сама по себе требует полной отдачи, и новые ограничения введут только через три года, чтобы школы могли найти новых учителей.

Профсоюз работников образования (LIZDA) выступил против такого решения. По словам председателя профсоюза Инги Ванаги, часто директора берутся за уроки, чтобы не оставлять классы без учителя или поддерживать связь с профессией. Она отмечает, что дополнительные семь часов это, скорее, более интенсивная работа, чем формальные сверхурочные. Кроме того, даже простым педагогам за переработки редко платят двойной тариф.

Заместитель госсекретаря Минобразования Кристине Нидре-Латере признаёт проблему нехватки кадров, но считает, что директорам следует сосредоточиться на поиске новых педагогов, а не самому заменять их в классе. В министерстве уверены: управленцам достаточно участия в педагогической жизни школы без обязательного ведения уроков.

С этим категорически не согласна директор Рижской Агенскалнской государственной гимназии Ивета Ратиника. По её словам, руководство часто само берётся за уроки из-за дефицита кадров, а формальный запрет приведёт к ещё большему разрыву между администрацией и образовательным процессом. Ратиника и профсоюз подчёркивают и неравное отношение: например, депутатам парламента и самоуправлений разрешено совмещать свои обязанности с преподаванием.

Президент Латвийской ассоциации руководителей образования Рудолф Калванс считает вопрос неоднозначным. Среди директоров нет единого мнения, но для крупных школ оформление неполной административной ставки, которая позволила бы сохранить возможность преподавать, попросту невозможно из-за объёма работы.

Согласно данным государственной образовательной системы, в прошлом году почти 500 директоров и более 800 их заместителей работали до 47 часов в неделю, совмещая административные и педагогические задачи. В правительстве подчёркивают, что окончательное решение уже принято, но профсоюз намерен продолжать добиваться пересмотра новых правил.

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Комментарии (1)
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