Бюджет пуст, а хотят потратить 500 миллионов: экономист назвал выкуп Tet и LMT бессмысленным

«Сейчас, когда у нас нет денег, идёт разговор о выкупе Tet и LMT полностью в госсобственность. Вопрос: зачем и почему именно сейчас? Я не вижу для этого причин. Кроме того, в бюджете сейчас дефицит, не хватает 150 миллионов, а для такого выкупа потребуется минимум 500 миллионов евро», — подчеркнул эксперт.

По его словам, Tet и LMT уже сегодня приносят стабильную прибыль государству. «Компании успешно работают, а различия во взглядах на развитие — это давняя история: шведские совладельцы предпочитают сохранять статус-кво, а латвийское правительство хочет большего развития», — добавил Витолс.

Экономист обратил внимание и на то, что у самого Latvenergo сейчас нет лишних средств: «Latvenergo только что занял 300 миллионов евро для поддержания ликвидности и текущих нужд. А для LVRTC половина прибыли это дивиденды от LMT».