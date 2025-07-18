С 2024 года в Евросоюзе действует требование: крышка должна оставаться прикреплённой к горлышку, чтобы её сложнее было выбросить отдельно. Теперь многие латвийцы недовольны: "Раньше можно было открутить крышку и пить нормально. Сейчас она постоянно мешается — неудобно и раздражает", — пишут пользователи X. Кто-то признаётся, что дома даже обрезает горлышко бутылки ножницами ради привычного удобства.

В комментариях звучат и ностальгические воспоминания о путешествиях за пределы ЕС: "В других странах можно снять крышку полностью — кайф! Такие бутылки теперь привожу домой как сувениры". Однако другая часть пользователей указывает: новые правила действительно снижают количество мусора на природе. "В лесах и на пляжах стало меньше крышечек — это факт", — отмечают сторонники "зелёного курса".

Есть и те, кому новшество даже пришлось по душе: "Теперь не надо искать, куда положить крышку или бояться её потерять", — признаются отдельные комментаторы.