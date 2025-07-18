С 2024 года в Евросоюзе действует требование: крышка должна оставаться прикреплённой к горлышку, чтобы её сложнее было выбросить отдельно. Теперь многие латвийцы недовольны: "Раньше можно было открутить крышку и пить нормально. Сейчас она постоянно мешается — неудобно и раздражает", — пишут пользователи X. Кто-то признаётся, что дома даже обрезает горлышко бутылки ножницами ради привычного удобства.
В комментариях звучат и ностальгические воспоминания о путешествиях за пределы ЕС: "В других странах можно снять крышку полностью — кайф! Такие бутылки теперь привожу домой как сувениры". Однако другая часть пользователей указывает: новые правила действительно снижают количество мусора на природе. "В лесах и на пляжах стало меньше крышечек — это факт", — отмечают сторонники "зелёного курса".
Есть и те, кому новшество даже пришлось по душе: "Теперь не надо искать, куда положить крышку или бояться её потерять", — признаются отдельные комментаторы.
Amerikāņi par mums, eiropiešiem , ņirgājas.— Emīls Benders (@EmilsBenders) July 17, 2025
Man par tiem pudeļu vāciņiem ir reāla škrobe. Lai arī esmu pieradis, vēl joprojām nereti mājās ar šķērēm rūpīgi 'apgraizu' to pudeli elementāras lietošanas ērtības labad. Neieredzu to zaļo kursu.. https://t.co/xrA2VE752x