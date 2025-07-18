«Нервы не выдерживают!». Водители грузовиков регулярно таранят дом по улице Валгума

Под аркой разрешено движение только тем машинам, чья высота не превышает 3,5 метра, но некоторые водители либо не замечают знак, либо сознательно его игнорируют. В результате фасад после завершённого ремонта снова покрыт выбоинами, а жильцы опасаются за конструктивную устойчивость здания.

Особенно страдают те, чьи квартиры расположены прямо над аркой. По словам одной из жительниц, каждый наезд крупной машины напоминает землетрясение: «Сижу на кухне. Вижу, как к арке приближается грузовик, и не знаю, пройдёт или застрянет. Очень действует на нервы». Одна фура, которая была заявлена как 3,20 м, на деле оказалась выше четырёх метров и снесла строительные леса во время реконструкции.

В департаменте внешней среды и мобильности Рижской думы поясняют, что сделали всё возможное: предупреждающие знаки о высоте размещены и на перекрёстке, и прямо перед аркой. Однако проблема сохраняется — жильцы опасаются, что здание снова может получить статус аварийного.