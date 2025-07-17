Новости о Дональде Трампе сосредоточены на спекуляциях по поводу возможного увольнения председателя Федеральной резервной системы США и растущем возмущении даже самых стойких приверженцев MAGA (Сделать Америку снова великой) по поводу того, как его администрация распорядилась файлами Джеффри Эпштейна. Даже Элмо с "Улицы Сезам" потребовал, чтобы Трамп наконец обнародовал материалы, связанные с расследованием в отношении покойного Эпштейна.

В эти нелегкие для президента времена Трамп заявил, что благодаря ему компания Coca-Cola меняет рецепт напитка, поставляемого на американский рынок. По словам Трампа, по его предложению Coca-Cola согласилась использовать настоящий тростниковый сахар в своем флагманском безалкогольном напитке в США.

"Я говорил с Coca-Cola об использовании НАСТОЯЩЕГО тростникового сахара в кока-коле в США, и они согласились это сделать", - написал Трамп в социальной сети Truth. "Я хотел бы поблагодарить всех руководителей Coca-Cola. Это будет очень хороший шаг с их стороны - вот увидите. Так будет просто лучше!"

Сейчас Coca-Cola поставляет на американский рынок газировку в производстве которой используется кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы. Представитель базирующейся в Атланте компании Coca-Cola Co заявил, что там восхищаются энтузиазмом Трампа и пообещал, что подробности о новых предложениях относительно ассортимента продукции будут обнародованы в ближайшее время.

Возвращение сахара в американское производство негативно скажется на фермерах, выращивающих кукурузу, урожай которой используется для производства искусственных подсластителей.

"Замена кукурузного сиропа с высоким содержанием фруктозы тростниковым сахаром не имеет смысла", - заявил президент и генеральный директор Ассоциации переработчиков кукурузы Джон Боде. "Президент Трамп выступает за рабочие места в американском производстве, за американских фермеров и за сокращение торгового дефицита. Замена кукурузного сиропа с высоким содержанием фруктозы на тростниковый сахар приведет к потере тысяч рабочих мест в американском пищевом производстве, снижению доходов фермеров и увеличению импорта иностранного сахара, и все это без какой-либо пользы для питания".

Coca-Cola один из любимых напитков Тампа. Президент предпочитает диетическую газировку, которая подслащена аспартамом. В 2018 году газета New York Times сообщила, что Трамп выпивает около дюжины диетических напитков в день.