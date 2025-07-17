Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 18. Июля Завтра: Rozalija, Roze
Доступность

Трамп утверждает, что Coca-Cola меняет рецепт по его просьбе

Euronews 17 июля, 2025 16:39

Для настроения 0 комментариев

Президент США Дональд Трамп заявил, что компания Coca-Cola согласилась использовать в своих газировках настоящий тростниковый сахар вместо кукурузного сиропа с высоким содержанием фруктозы. Однако в компании это пока не подтвердили.

Новости о Дональде Трампе сосредоточены на спекуляциях по поводу возможного увольнения председателя Федеральной резервной системы США и растущем возмущении даже самых стойких приверженцев MAGA (Сделать Америку снова великой) по поводу того, как его администрация распорядилась файлами Джеффри Эпштейна. Даже Элмо с "Улицы Сезам" потребовал, чтобы Трамп наконец обнародовал материалы, связанные с расследованием в отношении покойного Эпштейна.

В эти нелегкие для президента времена Трамп заявил, что благодаря ему компания Coca-Cola меняет рецепт напитка, поставляемого на американский рынок. По словам Трампа, по его предложению Coca-Cola согласилась использовать настоящий тростниковый сахар в своем флагманском безалкогольном напитке в США.

"Я говорил с Coca-Cola об использовании НАСТОЯЩЕГО тростникового сахара в кока-коле в США, и они согласились это сделать", - написал Трамп в социальной сети Truth. "Я хотел бы поблагодарить всех руководителей Coca-Cola. Это будет очень хороший шаг с их стороны - вот увидите. Так будет просто лучше!"

Сейчас Coca-Cola поставляет на американский рынок газировку в производстве которой используется кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы. Представитель базирующейся в Атланте компании Coca-Cola Co заявил, что там восхищаются энтузиазмом Трампа и пообещал, что подробности о новых предложениях относительно ассортимента продукции будут обнародованы в ближайшее время.

Возвращение сахара в американское производство негативно скажется на фермерах, выращивающих кукурузу, урожай которой используется для производства искусственных подсластителей.

"Замена кукурузного сиропа с высоким содержанием фруктозы тростниковым сахаром не имеет смысла", - заявил президент и генеральный директор Ассоциации переработчиков кукурузы Джон Боде. "Президент Трамп выступает за рабочие места в американском производстве, за американских фермеров и за сокращение торгового дефицита. Замена кукурузного сиропа с высоким содержанием фруктозы на тростниковый сахар приведет к потере тысяч рабочих мест в американском пищевом производстве, снижению доходов фермеров и увеличению импорта иностранного сахара, и все это без какой-либо пользы для питания".

Coca-Cola один из любимых напитков Тампа. Президент предпочитает диетическую газировку, которая подслащена аспартамом. В 2018 году газета New York Times сообщила, что Трамп выпивает около дюжины диетических напитков в день.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 04:40 18.07.2025
Дожди убивают урожай — покупателей ждет рост цен
Bitnews.lv 9 часов назад
В пятницу Латвию накроет жара — до +29
Bitnews.lv 10 часов назад
Нелегальный провоз людей по стране приравнивается к перевозке через границу
Bitnews.lv 11 часов назад
Недвижимость: домик музы никому не нужен
Sfera.lv 12 часов назад
До 22:00 надо бояться грозы и сильных ливней в Риге
Bitnews.lv 12 часов назад
Латвия: облака, белогривые лошадки…
Sfera.lv 13 часов назад
Швеция: развод как угроза национальной безопасности
Sfera.lv 14 часов назад
Инфляция: хоть в чём-то лидеры
Sfera.lv 14 часов назад

Официально контуженый: раненый Хелманис едет домой, но скоро планирует вернуться в Украину

Важно 21:26

Важно 0 комментариев

Эгилс Хелманис, мэр города Огре, который на этой неделе попал под обстрел российской артиллерии в Украине, сообщил TV24, что чувствует себя гораздо лучше и уже начал свой путь в Латвию. Он объясняет, что его здоровье улучшилось, но после пережитого ему необходим отдых.

Эгилс Хелманис, мэр города Огре, который на этой неделе попал под обстрел российской артиллерии в Украине, сообщил TV24, что чувствует себя гораздо лучше и уже начал свой путь в Латвию. Он объясняет, что его здоровье улучшилось, но после пережитого ему необходим отдых.

Читать
Загрузка

Медикаменты из-под полы на миллион евро: полиция обезвредила преступную группировку

ЧП и криминал 21:21

ЧП и криминал 0 комментариев

В связи с незаконным распространением медикаментов Государственная полиция задержала восемь человек, которые действовали в организованной группе и связаны с распространением лекарств неизвестного происхождения, незаконной предпринимательской деятельностью в значительном размере и легализацией преступно нажитых средств в крупном размере.

В связи с незаконным распространением медикаментов Государственная полиция задержала восемь человек, которые действовали в организованной группе и связаны с распространением лекарств неизвестного происхождения, незаконной предпринимательской деятельностью в значительном размере и легализацией преступно нажитых средств в крупном размере.

Читать

Многие фермы просто не смогут выжить: латвийские фермеры угрожают протестами невиданного масштаба

Важно 21:13

Важно 0 комментариев

Общество «Крестьянский Сейм» резко выступило против недавно представленного предложения Европейской комиссии по реформе сельскохозяйственной политики после 2027 года. Если реформа продолжится в том же духе, латвийские фермеры угрожают протестами невиданного масштаба.

Общество «Крестьянский Сейм» резко выступило против недавно представленного предложения Европейской комиссии по реформе сельскохозяйственной политики после 2027 года. Если реформа продолжится в том же духе, латвийские фермеры угрожают протестами невиданного масштаба.

Читать

На родину доставили останки погибшего в Украине война с позывным «Латвиетис»

Важно 21:02

Важно 0 комментариев

Старший эксперт Национальных вооружённых сил Латвии по международным военно-религиозным вопросам Элмарс Плявиньш доставил на родину прах воевавшего в Украине под позывным "Лавтиетис" Никиты Слядзевского.

Старший эксперт Национальных вооружённых сил Латвии по международным военно-религиозным вопросам Элмарс Плявиньш доставил на родину прах воевавшего в Украине под позывным "Лавтиетис" Никиты Слядзевского.

Читать

«Нужно увеличить объем рынка почти в десять раз»: иначе мировые инвесторы не видят Латвию на карте

Новости Латвии 20:45

Новости Латвии 0 комментариев

В ближайшее время нет планов по выводу крупнейших государственных предприятий Latvenergo и Latvijas Valsts meži на биржу, заявили после двусторонних переговоров министр финансов Арвил Ашераденс («Новое Единство») и руководитель фракции «Объединенного списка» (ОС) в Сейме Эдгар Таварс, сообщает Латвийское радио.

В ближайшее время нет планов по выводу крупнейших государственных предприятий Latvenergo и Latvijas Valsts meži на биржу, заявили после двусторонних переговоров министр финансов Арвил Ашераденс («Новое Единство») и руководитель фракции «Объединенного списка» (ОС) в Сейме Эдгар Таварс, сообщает Латвийское радио.

Читать

Не нужно говорить по-русски и Латвия свободна: диссидентке Дорониной-Ласмане к столетию вручили благодарность

Важно 20:33

Важно 0 комментариев

За выдающийся вклад в защиту свободы Латвии, непревзойденную смелость в отстаивании справедливости и непреклонную веру в Латвию, её народ и свободу — благодарственное письмо от премьер-министра получила в четверг, 17 июля, почти столетняя бывшая диссидентка Лидия Доронина-Ласмане. Благодарственное письмо и медаль ей лично вручила премьер-министр Эвика Силиня («Новое единство»), сообщает LSM.

За выдающийся вклад в защиту свободы Латвии, непревзойденную смелость в отстаивании справедливости и непреклонную веру в Латвию, её народ и свободу — благодарственное письмо от премьер-министра получила в четверг, 17 июля, почти столетняя бывшая диссидентка Лидия Доронина-Ласмане. Благодарственное письмо и медаль ей лично вручила премьер-министр Эвика Силиня («Новое единство»), сообщает LSM.

Читать

«Стою, как будто облили кипятком»: мать и маленького ребенка разлучил водитель троллейбуса в Риге

Важно 20:29

Важно 0 комментариев

В социальных сетях одна женщина поделилась страшным инцидентом, произошедшим в общественном транспорте Риги. У неё на глазах захлопнулись двери троллейбуса, и её пятилетний ребёнок остался внутри один.

В социальных сетях одна женщина поделилась страшным инцидентом, произошедшим в общественном транспорте Риги. У неё на глазах захлопнулись двери троллейбуса, и её пятилетний ребёнок остался внутри один.

Читать