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«Ребята были трудолюбивые, но позже их выслали». Регионы пытаются решить проблему нехватки рабочих

Редакция PRESS 18 июля, 2025 21:32

Бизнес 0 комментариев

В латвийских регионах сохраняется острая нехватка рабочих, в том числе квалифицированных специалистов. Предприятиям приходится искать новые подходы, чтобы оставаться конкурентоспособными: чаще всего это автоматизация производства и привлечение работников из третьих стран, сообщает Латвийское телевидение. В сельской местности ситуацию осложняют нехватка жилья и состояние дорожной инфраструктуры. Многие вакансии остаются открытыми на порталах объявлений месяцами.

Так, предприятие Pavasars, работающее в Раунской волости уже 32 года, специализируется на производстве оконных стеклопакетов, дверей и модульных домов. 95% продукции идёт на экспорт. За последние годы компания вложила значительные средства в развитие: в технологии и программы, порядка 400–450 тысяч евро, в производство окон — около двух миллионов. Сейчас на предприятии занято около 60 человек, причём уровень зарплат сопоставим со столичным, однако кадровый дефицит сохраняется. Владелец компании Ингус Павасарс отмечает, что благодаря автоматизации удалось сократить потребность в рабочей силе примерно на 70%: «Никто не потерял работу, действующие сотрудники были переобучены и заняли новые рабочие места».

В пищевой промышленности, например, на предприятии Very Berry, дефицит кадров ощущается особенно остро. Вакансии открыты круглый год, и найти новых работников становится всё сложнее. Компания решает проблему, нанимая сотрудников из числа соискателей убежища, проживающих в центре Liepna. Руководитель производства Кристап Пайсумс рассказал, что у предприятия был положительный опыт сотрудничества с рабочими из Камеруна: «Ребята были трудолюбивые, легко находили общий язык с латышами, но позже их выслали. Позже приезжали люди из Афганистана, с ними работать было сложнее».

Проблема привлечения иностранной рабочей силы становится всё более актуальной для латвийского бизнеса и обсуждается на уровне Латвийской торгово-промышленной палаты. В 2024 году временный вид на жительство с правом на работу в Латвии был выдан 15 тысячам иностранцев. При этом многие из них уезжают после окончания срока действия разрешения, и проблема кадрового дефицита сохраняется по всему Евросоюзу.

Одна из сложностей — интеграция иностранных работников в латвийское общество. Тем не менее, эксперты сходятся во мнении, что в условиях нарастающего кадрового кризиса государству и самоуправлениям придётся искать решения, в том числе вкладываться в развитие жилья и инфраструктуры в регионах, а также бороться с теневой экономикой.

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