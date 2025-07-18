Он отметил, что прохладная и дождливая погода особенно негативно сказалась на туристическом сезоне в приморских курортных городах. «Это существенно влияет на доходы как предприятий размещения, так и предприятий общественного питания, которые имеют решающее значение летом для выживания в зимние месяцы», — добавил Калниньш.

Он отметил, что в целом число иностранных туристов растет, однако Латвия по-прежнему занимает последнее место в Европейском союзе (ЕС) по темпам восстановления потока иностранных туристов по сравнению с 2019 годом. Калниньш подчеркнул, что Рига раньше была столицей балтийского туризма, но сейчас по количеству туристов отстает от Таллина.

По его словам, это последствия отсутствия целенаправленных действий и пренебрежения сектором на государственном и муниципальном уровнях.

Калниньш подчеркнул, что Литва и Эстония систематически инвестируют в два-три раза больше, чем Латвия, в продвижение своего имиджа и туристического предложения за рубежом, а также в привлечение международных мероприятий. В то же время Латвия, имея один из самых маленьких маркетинговых бюджетов, рассчитывает на аналогичные результаты, что нелогично.

Президент ассоциации отметил, что в прошлом году въездной туризм принёс Латвии более 1,3 миллиарда евро за счёт иностранных гостей. Однако, по его словам, если бы страна инвестировала в туристический маркетинг хотя бы на таком же уровне, как Литва и Эстония, можно было бы привлечь дополнительно 200–400 миллионов евро в год.

Он подчеркнул, что если в ближайшем будущем не будут приняты стратегические решения по укреплению конкурентоспособности Латвии в сфере туризма, Латвия продолжит отставать и терять потенциальные доходы от индустрии гостеприимства, рабочие места и налоговые поступления.

Калниньш также добавил, что, принимая во внимание трудное начало сезона и медленные темпы восстановления отрасли, особенно

Актуален вопрос адресной государственной поддержки, в том числе в виде конкурентоспособной налоговой политики. «Латвийская отрасль общественного питания давно выступает за введение пониженной ставки налога на добавленную стоимость (НДС), как это происходит в большинстве стран ЕС», — подчеркнул президент ассоциации.

По его словам, пониженная ставка НДС стала бы одним из самых эффективных инструментов стабилизации отрасли, стимулирования ее восстановления и повышения конкурентоспособности Латвии в регионе.

Калниньш подытожил, что латвийской туристической отрасли необходимы стратегический подход и поддержка, в том числе увеличение маркетингового бюджета и снижение НДС на услуги общественного питания, что станет мощнейшими инструментами для изменения тенденции в начале сезона, укрепления позиций в туристическом секторе ЕС и увеличения доходов и рабочих мест в отрасли в следующем году.

Агентство LETA уже сообщало, что, по данным Центрального статистического управления, за первые пять месяцев текущего года количество ночевок гостей в гостиницах и других местах размещения туристов Латвии выросло на 11,3% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составило 1,575 млн.

По сравнению с предпандемическим периодом – соответствующим периодом 2019 года – за первые пять месяцев этого года количество гостей, обслуженных в латвийских туристических объектах размещения, сократилось на 2,5%, в том числе иностранных гостей – на 15,4%, а число обслуженных местных жителей увеличилось на 25,2%. В то же время количество ночевок, проведенных гостями, отстает от данных 2019 года на 12,5%, в том числе иностранных гостей – на 22,6%.

Ассоциация отелей, ресторанов и кафе Европы (LVRA) объединяет компании сферы размещения и общественного питания для профессионального сотрудничества. LVRA является членом ассоциации «Отели, рестораны и кафе Европы».

