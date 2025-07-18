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Уголовное наказание с конфискацией авто: 5 пьяных водителей за сутки

© LETA 18 июля, 2025 11:58

ЧП и криминал 0 комментариев

В четверг в Латвии зарегистрировано 131 дорожно-транспортное происшествие, в которых пострадали 22 человека, в том числе пять велосипедистов и четверо водителей электросамокатов, сообщили в Государственной полиции.

За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения полиция вчера задержала шестерых водителей, а также задержан один водитель, который перед посадкой за руль употреблял наркотические вещества. Пятеро задержанных водителей за рулем транспортных средств находились в состоянии настолько серьезного опьянения, что им назначено уголовное наказание с конфискацией транспортного средства или взысканием стоимости использованного в момент фиксации правонарушения транспортного средства.

В связи с превышением скорости вчера было оформлено 196 протоколов. Один водитель оштрафован за агрессивный стиль вождения.

Всего полиция вчера оформила 426 протоколов в связи с нарушениями правил дорожного движения.

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