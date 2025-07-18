Уголовное наказание с конфискацией авто: 5 пьяных водителей за сутки

За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения полиция вчера задержала шестерых водителей, а также задержан один водитель, который перед посадкой за руль употреблял наркотические вещества. Пятеро задержанных водителей за рулем транспортных средств находились в состоянии настолько серьезного опьянения, что им назначено уголовное наказание с конфискацией транспортного средства или взысканием стоимости использованного в момент фиксации правонарушения транспортного средства.

В связи с превышением скорости вчера было оформлено 196 протоколов. Один водитель оштрафован за агрессивный стиль вождения.

Всего полиция вчера оформила 426 протоколов в связи с нарушениями правил дорожного движения.