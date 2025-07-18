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Через десять лет они станут зарабатывать больше всех: IT-специалист пугает народ перспективами

Редакция PRESS 18 июля, 2025 11:45

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Искусственный интеллект (ИИ) стремительно проникает в нашу повседневную жизнь. Только что появилась новость о том, что крупнейшие мировые компании массово увольняют сотрудников. Например, в Microsoft 15 000 человек потеряли работу, поскольку их обязанности будет выполнять ИИ. Руководитель IT компании Томас поделился в соцсети Threads своими соображениями насчет того, кто застрахован от потери работы из-за внедрения искусственного интеллекта.

«Знаете ли вы, кто войдет в число самых богатых людей через 10 лет? Электрики, сантехники, плотники и представители подобных профессий. Потому что, пока все гонятся за офисной работой, маркетинговыми должностями и «remote life», настоящие навыки становятся редкостью.

А когда что-то ломается, не нужна презентация, нужен тот, кто сможет это починить. Предложение падает, спрос растёт. И те, кто умеет работать руками и головой, скоро будут зарабатывать больше, чем многие из тех, кто пишет электронные письма», - отметил Берзиньш.

В комментариях люди писали, что мастера уже сейчас зарабатывают в 2-3 раза больше офисных работников.

«Они уже давно богаче офисных работников. Вчера я заплатил 135 евро за ремонт окна, мастер работал целый час», - пишут люди.

"Тогда почему они не ездят на ламборжини? Потому что - у кого самые большие сложности с алкоголем? Они стали бы богачами, если бы имели финансовые навыки и не имели дурных привычек", - возражают комментаторы.

Ансис, с другой стороны, видит в происходящей эволюции плюсы: «Эти люди уже богаты, но нельзя сказать, что офисная работа исчезла. Учитывая развитие робототехники, вполне возможно, что рост технологий позволит людям больше не заниматься опасной и вредной для здоровья работой, где, на мой взгляд, строительство занимает лидирующие позиции. Мы уже наблюдаем рост модульных технологий, когда строительные модули производятся на заводе, а затем просто доставляются на место и устанавливаются. Сейчас эти модули строятся людьми с помощью роботов, но, возможно, в будущем их полностью возьмут на себя роботы».

Однако кто-то отметил, что и на рабочие профессии иногда пропадает спрос:

«А как вам такая профессия? Когда-то, в 90-х, была такая профессия – телемастер, они знали, какая лампочка в телевизоре перегорела, что у медведя в животе. Сейчас другие времена и другие технологии, и такие навыки, к сожалению, не нужны. Ну, те уже на пенсии, а суть как таковая – постоянно движется вперёд и меняется. Ничего нельзя предсказать на 100%. И нет, я не говорю, что ручной труд исчезнет и станет менее важным. Наоборот, важен человек как таковой, и не стоит принижать ни то, ни другое, главное, чтобы человек умел честно зарабатывать», - написал один из комментаторов.

 

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