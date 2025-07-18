Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 18. Июля Завтра: Rozalija, Roze
Доступность

841 гражданин России должен покинуть Латвию, начата рассылка уведомлений — кто может остаться в стране?

Редакция PRESS 18 июля, 2025 18:41

Важно 0 комментариев

Управление по делам гражданства и миграции (УДГМ) направило информационные письма об окончании срока действия вида на жительство тем гражданам Российской Федерации, которые не подали документы для подачи заявления на получение статуса постоянного жителя Европейского Союза.

Согласно поправкам к Закону об иммиграции от 20 июня 2024 года, граждане Российской Федерации, постоянно проживавшие в Латвии до приобретения гражданства Российской Федерации и получившие разрешение на постоянное проживание в соответствии со статьей 23.1 Закона «О въезде и проживании иностранцев и лиц без гражданства в Латвийской Республике», должны были до 30 июня 2025 года представить в УДГМ документы для подачи заявления на получение статуса постоянного жителя ЕС, включая подтверждение успешной сдачи экзамена на знание государственного языка.

На основании поправок к Закону об иммиграции у 841 гражданина Российской Федерации истек срок действия разрешения на постоянное проживание, так как они не подали документы на получение статуса постоянного жителя ЕС до 30 июня 2025 года. Соответственно, эти лица должны покинуть территорию Латвийской Республики до 30 ноября 2025 года.

«Если человек хотя бы один раз не сдал тест на знание государственного языка до 16 июня 2025 года и зарегистрировался на повторный тест до 30 сентября, документы можно подать до 31 октября этого года», - сообщает Майра Розе, начальник Управления.

Важно отметить, что если эти лица желают продолжить проживание в Латвийской Республике и подпадают под действие закона «О статусе постоянного жителя Европейского Союза в Латвийской Республике» или одного из оснований для подачи заявления на получение разрешения на временное проживание или разрешения на постоянное проживание, установленных в Законе об иммиграции, они могут подать соответствующее заявление в УДГМ. 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 45 реакций
Комментарии (0) 45 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 00:20 19.07.2025
Японская философия: управляем своей жизнью
Sfera.lv 8 часов назад
Такое кино! «Балерина» — пляски с огнеметами на фоне разрухи
Bitnews.lv 8 часов назад
Грозы, жара и риск подтоплений: синоптики предупреждают жителей Латвии
Bitnews.lv 9 часов назад
В Латвии могут сократить до трети автобусных маршрутов
Bitnews.lv 9 часов назад
Таксисты против Bolt: латвийская отрасль жалуется на монополию
Bitnews.lv 10 часов назад
Лагерь дронов: Латвия готовит будущих операторов
Bitnews.lv 10 часов назад
Латвия: лекарства оплатят. Может быть…
Sfera.lv 10 часов назад
Латвия: пустырей несчесть, а места нету…
Sfera.lv 13 часов назад

В Деревне Санта-Клауса + 32. Санта вспотел!

Важно 22:07

Важно 0 комментариев

В Финляндии стоит такая жара, что вспотел даже Санта-Клаус – об этом написали мировые СМИ Метеорологический институт при этом указывает, что жара не собирается уходить.Международные СМИ сообщили, что в Лапландии из-за жары вспотел даже Санта-Клаус. Об этом, среди прочего, сообщили CNN и Reuters.

В Финляндии стоит такая жара, что вспотел даже Санта-Клаус – об этом написали мировые СМИ Метеорологический институт при этом указывает, что жара не собирается уходить.Международные СМИ сообщили, что в Лапландии из-за жары вспотел даже Санта-Клаус. Об этом, среди прочего, сообщили CNN и Reuters.

Читать
Загрузка

«Нервы не выдерживают!». Водители грузовиков регулярно таранят дом по улице Валгума

Важно 21:33

Важно 0 комментариев

Жильцы дома на пересечении Валгума и бульвара Узварас в Риге устали от того, что через арку под их домом продолжают пытаться проехать крупногабаритные грузовики, несмотря на ограничение по высоте.

Жильцы дома на пересечении Валгума и бульвара Узварас в Риге устали от того, что через арку под их домом продолжают пытаться проехать крупногабаритные грузовики, несмотря на ограничение по высоте.

Читать

«Ребята были трудолюбивые, но позже их выслали». Регионы пытаются решить проблему нехватки рабочих

Бизнес 21:32

Бизнес 0 комментариев

В латвийских регионах сохраняется острая нехватка рабочих, в том числе квалифицированных специалистов. Предприятиям приходится искать новые подходы, чтобы оставаться конкурентоспособными: чаще всего это автоматизация производства и привлечение работников из третьих стран, сообщает Латвийское телевидение. В сельской местности ситуацию осложняют нехватка жилья и состояние дорожной инфраструктуры. Многие вакансии остаются открытыми на порталах объявлений месяцами.

В латвийских регионах сохраняется острая нехватка рабочих, в том числе квалифицированных специалистов. Предприятиям приходится искать новые подходы, чтобы оставаться конкурентоспособными: чаще всего это автоматизация производства и привлечение работников из третьих стран, сообщает Латвийское телевидение. В сельской местности ситуацию осложняют нехватка жилья и состояние дорожной инфраструктуры. Многие вакансии остаются открытыми на порталах объявлений месяцами.

Читать

В Эстонии рост смертей от синтетических опиоидов. Почти все нитазены поступают из Латвии

ЧП и криминал 21:29

ЧП и криминал 0 комментариев

Власти Эстонии отмечают резкий рост смертности от нитазенов — новых особо опасных синтетических опиоидов. Практически вся контрабанда поступает из Латвии.

Власти Эстонии отмечают резкий рост смертности от нитазенов — новых особо опасных синтетических опиоидов. Практически вся контрабанда поступает из Латвии.

Читать

В субботу в Латвии жара!

Важно 20:58

Важно 0 комментариев

В субботу в Латвии ожидается переменная облачность и по-прежнему знойная погода: температура воздуха днём поднимется до +28 градусов, свидетельствуют прогнозы синоптиков Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

В субботу в Латвии ожидается переменная облачность и по-прежнему знойная погода: температура воздуха днём поднимется до +28 градусов, свидетельствуют прогнозы синоптиков Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Читать

«Бюджетная бомба Франции: Европа в шаге от долгового кризиса» — Politico

Мир 20:57

Мир 0 комментариев

Представленные французским премьер-министром Франсуа Байру предложения по жёсткой экономии и увеличению налогов вызвали широкий общественный резонанс не только во Франции, но и во всей Европе. Эксперты предупреждают: проблемы с ростом государственного долга и бюджетными дефицитами становятся общей тенденцией для большинства стран Евросоюза.

Представленные французским премьер-министром Франсуа Байру предложения по жёсткой экономии и увеличению налогов вызвали широкий общественный резонанс не только во Франции, но и во всей Европе. Эксперты предупреждают: проблемы с ростом государственного долга и бюджетными дефицитами становятся общей тенденцией для большинства стран Евросоюза.

Читать

Год условно и миллионы евро штрафа: 23 гражданам Украины назначили наказание за подпольное производство сигарет

Важно 20:33

Важно 0 комментариев

Сегодня Латгальский районный суд утвердил заключённые с прокурорами соглашения о признании вины и наказании по уголовному делу о незаконном производстве, хранении и перевозке табачных изделий в крупном размере, а также о незаконном использовании товарных знаков в крупном размере. Об этом агентству ЛЕТА сообщили в прокуратуре.

Сегодня Латгальский районный суд утвердил заключённые с прокурорами соглашения о признании вины и наказании по уголовному делу о незаконном производстве, хранении и перевозке табачных изделий в крупном размере, а также о незаконном использовании товарных знаков в крупном размере. Об этом агентству ЛЕТА сообщили в прокуратуре.

Читать