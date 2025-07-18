841 гражданин России должен покинуть Латвию, начата рассылка уведомлений — кто может остаться в стране?

Согласно поправкам к Закону об иммиграции от 20 июня 2024 года, граждане Российской Федерации, постоянно проживавшие в Латвии до приобретения гражданства Российской Федерации и получившие разрешение на постоянное проживание в соответствии со статьей 23.1 Закона «О въезде и проживании иностранцев и лиц без гражданства в Латвийской Республике», должны были до 30 июня 2025 года представить в УДГМ документы для подачи заявления на получение статуса постоянного жителя ЕС, включая подтверждение успешной сдачи экзамена на знание государственного языка.

На основании поправок к Закону об иммиграции у 841 гражданина Российской Федерации истек срок действия разрешения на постоянное проживание, так как они не подали документы на получение статуса постоянного жителя ЕС до 30 июня 2025 года. Соответственно, эти лица должны покинуть территорию Латвийской Республики до 30 ноября 2025 года.

«Если человек хотя бы один раз не сдал тест на знание государственного языка до 16 июня 2025 года и зарегистрировался на повторный тест до 30 сентября, документы можно подать до 31 октября этого года», - сообщает Майра Розе, начальник Управления.

Важно отметить, что если эти лица желают продолжить проживание в Латвийской Республике и подпадают под действие закона «О статусе постоянного жителя Европейского Союза в Латвийской Республике» или одного из оснований для подачи заявления на получение разрешения на временное проживание или разрешения на постоянное проживание, установленных в Законе об иммиграции, они могут подать соответствующее заявление в УДГМ.