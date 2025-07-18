Волочкова об интиме с Сулейманом Керимовым: «Утром мама говорила: что вы так громко? Соседей разбудите»

Анастасия Волочкова общается с мамой, однако прошлые обиды иногда всплывают в памяти. Блондинка не скрывает, что родительница препятствовала ее отношениям с мужчинами. В частности, речь шла о большой любви балерины — олигархе Сулеймане Керимовым.

«Как я вообще допускала тот факт, что мама вмешивалась в мои отношения с Сулейманом? Мы жили с Сулейманом в моей квартире. Она приезжала к нам из Петербурга. Не знаю, как это выдерживал Сулейман. Мама спала в гостиной на диване, а мы в спальне. Наутро мама говорила, мол, что вы там так громко? Соседей разбудите.

Вы представляете? Но это моя жизнь! Когда мама поняла, что я вышла из-под контроля, то взялась за мою дочь Ариадну, держала ее в своих лапах. Я все видела, но не лезла, потому что понимала — бесполезно. Когда Ариша стала взрослой, то тоже послала мою маму. Сказала, чтобы в ее жизнь не лезли. Она права, надо было мне тоже так сделать», — порассуждала 49-летняя балерина в радиошоу.