Перед возвращением в Латвию Элмарс Плявиньш вместе с директором организации «Предприниматели за мир» Лаурой Скроделе возложили цветы и фотографию Никиты у мемориального места, созданного у подножия площади Независимости в Украине. Фотография Никиты, помещённая рядом с латвийским флагом, соседствует с портретами двух других латвийских добровольцев — Виталия и Эдгарса. Эти молодые люди отправились на фронт, чтобы помочь остановить российскую армию в Украине.

«Мы возлагаем цветы перед фотографией Никиты и склоняем головы в память о наших воинах, отдавших здесь свои жизни. Это всегда эмоциональный момент, когда мы кладём красно-белые цветы и говорим: спасибо, ребята. Мы продолжаем молиться за ваших близких, чтобы у них были силы и стойкость», — отметил Элмарс Плявиньш, старший эксперт НВС по международным военно-религиозным вопросам.

Никита получил ранение, но роковым для него стал удар вражеского FPV-дрона в момент, когда его пытались эвакуировать с линии фронта.