Перед возвращением в Латвию Элмарс Плявиньш вместе с директором организации «Предприниматели за мир» Лаурой Скроделе возложили цветы и фотографию Никиты у мемориального места, созданного у подножия площади Независимости в Украине. Фотография Никиты, помещённая рядом с латвийским флагом, соседствует с портретами двух других латвийских добровольцев — Виталия и Эдгарса. Эти молодые люди отправились на фронт, чтобы помочь остановить российскую армию в Украине.
«Мы возлагаем цветы перед фотографией Никиты и склоняем головы в память о наших воинах, отдавших здесь свои жизни. Это всегда эмоциональный момент, когда мы кладём красно-белые цветы и говорим: спасибо, ребята. Мы продолжаем молиться за ваших близких, чтобы у них были силы и стойкость», — отметил Элмарс Плявиньш, старший эксперт НВС по международным военно-религиозным вопросам.
Никита получил ранение, но роковым для него стал удар вражеского FPV-дрона в момент, когда его пытались эвакуировать с линии фронта.
Šodien Maidana laukumā novietojām Ņikitas piemiņas portretu blakus Vitālija un Edgara fotogrāfijām— UznemejiMieram (@UznemejiMieram) July 16, 2025
Mums nebija iespēja viņus iepazīt dzīvē, bet varam būt pateicīgi par viņu drosmi, lai mēs varētu dzīvot brīvībā, tāpēc mūsu uzdevums ir pieminēt viņus un nekad neaizmirst pic.twitter.com/pSuFG6OrbJ