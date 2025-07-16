В Латвии не хватает рабочих рук, но людей 50+ игнорируют: Скайдрите Абрама — о скрытой дискриминаци

«Я недавно читала статистику: в Латвии самый высокий удельный вес работающих пенсионеров в Европе. Это значит, что возможности есть. Но в то же время я слышу от многих, особенно в возрасте около 50, что они рассылают десятки резюме — и не получают даже формального ответа», — рассказала Абрама в передаче «Preses klubs».

По её словам, в обществе по-прежнему жив стереотип: что возрастной работник медленный и неэффективный. «Но это абсурд! Мы же сами жалуемся, что нам не хватает рабочих рук», — подчеркнула депутат.

Абрама призвала работодателей не отвергать опыт и перестать оценивать кандидатов исключительно по дате рождения в CV.