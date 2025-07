И снова гонки! Две премьеры этой недели: киноафиша Риги 18 — 24 июля

Плюсы:

• Захватывающие гоночные сцены, которые создают нужное ощущение скорости и азартного состязания .

• Сценарий удачно сочетает спорт и личные драмы — тут и первая любовь, и вопросы самореализации.

• Паола Локателли убеждает в роли сильной и увлечённой героини, которой веришь.

Минус:

• Иногда сюжет кажется поверхностным — слишком привычная история «спорт‑игра‑любовь» без серьёзной психологической глубины. Временами фильм перегружен клише: тренерская школа, «чудо‑миллионер», семейные драмы — всё как в шаблонных сценариях.

Но если вы фанат драйвовых гонок и ищете лёгкое, эмоциональное кино на выходные — «Быстрее ветра» вполне оправдывает ожидания. Сценарий откровённо не ломает стереотипов, но захватывающие сцены и харизма главной героини компенсируют это. Оценка — динамичное, но ожидаемо-приятное кино без лишней претензии.

"Я знаю, что вы сделали прошлым летом» (16+) (I Know What You Did Last Summer)

Режиссер - Дженн Робинсон. В ролях: Мэдлин Клайн, Чейз Суи Уондерс, Джона Хауэр-Кинг, Тайрик Лешон Уизерс, Сара Пиджон.

Фильм ужасов. Пятеро друзей становятся невольными виновниками автокатастрофы, в результате которой гибнет человек. Друзья принимают решение скрыть преступление и клянутся никогда не говорить о том, что произошло. Спустя год это трагическое событие напоминает о себе, когда таинственный убийца с крюком в руке пытается им отомстить. Чтобы остановить его, молодые люди обращаются за помощью к двум выжившим после похожей резни в Саутпорте в 1997 году.

Apollo kino Akropole

Быстрее ветра – 18-24.07 – 16.50, 20.30

Я знаю, что вы сделали прошлым летом – 18-23.07 – 13.40, 20.40, 22.15; 24.07 – 11.10, 22.15

Фантастическая четвёрка: первые шаги – 24.07 – 19.00, 21.30

Супермен – 18, 20-23.07 – 12.30, 16.05, 20.10; 19.07 – 11.40, 16.05, 20.10; 24.07 – 11.40, 16.05, 20.40

Шпионская свадьба – 18-23.07 – 14.30, 19.15, 21.30; 24.07 – 14.30, 19.15, 21.45

Мир юрского периода: возрождение – 18-24.07 – 12.20, 15.10, 18.00, 20.50

F1 – 18.07 – 11.10 15.20, 18.30, 21.40; 19.07 – 12.10, 15.20, 18.30, 21.40; 20-23.07 – 11.15, 15.20, 18.30, 21.40; 24.07 – 12.30, 15.45, 20.10, 21.30

28 лет спустя – 18-23.07 – 11.10, 21.40; 24.07 – 13.35

Балерина – 18-24.07 – 21.45

Лило и Стич – 18-24.07 – 19.05

Миссия невыполнима: финальная расплата – 18-24.07 – 18.50

Смурфики в кино – 18-24.07 – 11.30 (рус.), 12.00, 13.40 (рус.), 14.10, 15.50 (рус.), 16.20, 18.00 (рус.), 18.30

Элио – 18-24.07 – 10.40, 12.20 (рус.), 12.55, 14.35 (рус.), 16.50

Как приручить дракона – 18-24.07 – 11.30, 14.10 (рус.), 17.45 (рус.), 19.05

Minecraft в кино – 18-24.07 – 16.55

Приключения Паддингтона - 3 – 18-24.07 – 15.20

Apollo kino Plaza

Быстрее ветра – 18-24.07 – 14.30, 21.25

Я знаю, что вы сделали прошлым летом – 18-21, 23, 24.07 – 17.30, 21.50; 22.07 – 16.30, 21.40

Фантастическая четвёрка: первые шаги – 24.07 – 18.30, 21.00

Супермен – 18.07 – 12.15, 16.45, 19.20, 21.10; 19-21, 23, 24.07 – 12.05, 16.45, 19.20, 22.05; 22.07 – 11.05, 16.45, 20.20

Шпионская свадьба – 18.07 – 16.10, 19.30, 22.05; 19-24.07 – 16.10, 19.30, 21.10

Мир юрского периода: возрождение – 18-21, 23, 24.07 – 16.10, 18.30; 22.07 – 16.10, 18.30, 21.40

F1 – 18-23.07 – 11.20, 15.20, 18.30, 20.10, 21.40; 24.07 – 11.20, 15.20, 18.30, 21.40

28 лет спустя – 18.07 – 20.00; 19-24.07 – 21.20

Балерина – 18.07 – 21.20; 19-21, 23, 24.07 – 20.00; 22.07 – 19.00

Лило и Стич – 18-24.07 – 19.00

Смурфики в кино – 18-21, 23.07 – 11.00 (рус.), 11.30, 13.05 (рус.), 13.40, 15.10 (рус.), 15.50, 17.15 (рус.), 18.00, 19.00 (англ.); 22.07 – 11.30, 12.00 (рус.), 13.40, 14.05 (рус.), 15.50, 16.10 (рус.), 18.00, 18.15 (рус.), 19.00 (англ.); 24.07 – 11.00 (рус.), 11.40, 13.05 (рус.), 13.55, 15.10 (рус.), 16.10, 17.15, 19.00 (англ.)

Мисс Мокси – 18-24.07 – 10.40, 11.30 (рус.)

Элио – 18-24.07 – 12.15, 13.55 (рус.), 14.30, 16.45

Как приручить дракона – 18-24.07 – 12.40, 13.30 (рус.), 14.50

Minecraft в кино – 18-24.07 – 11.40

Apollo kino Domina

Быстрее ветра – 18, 22.07 – 20.45

Я знаю, что вы сделали прошлым летом – 19, 21.07 – 21.40; 23.07 – 21.00

Фантастическая четвёрка: первые шаги – 24.07 – 18.00, 20.40

Супермен – 18, 20, 22.07 – 17.50; 19, 21.07 – 18.45; 23.07 – 18.00

Шпионская свадьба – 20.07 – 20.45

Мир юрского периода: возрождение – 18, 20, 22-24.07 – 14.50, 20.50; 19, 21.07 – 15.45, 20.50

F1 – 18-24.07 – 20.20

Лило и Стич – 18-24.07 – 17.45

Смурфики в кино – 18-24.07 – 10.45 (рус.), 11.30, 13.05 (рус.), 13.50, 15.25 (рус.), 16.10, 18.30

Элио – 19, 21.07 – 10.55, 13.20; 23.07 – 12.20

Как приручить дракона – 18, 20, 22, 24.07 – 12.00

Kino Citadele

На момент сдачи номера кинотеатр Kino Citadele предоставил частичное расписание своих киносеансов.

Быстрее ветра – 18.07 - 14.40, 19.40; 19.07 - 15.25, 17.50, 22.00; 20.07 - 15.05, 18.20; 21.07 - 16.10, 20.50

Я знаю, что вы сделали прошлым летом – 18.07 - 14.45, 17.00, 19.15, 20.45; 19.07 - 13.40, 16.50, 19.20, 21.10; 20.07 - 13.00, 16.55, 19.00, 21.00; 21.07 - 14.25, 18.05, 20.45

Супермен – 18.07 - 11.30, 14.35, 16.15, 17.40, 19.00, 20.50, 21.50; 19.07 - 12.00, 15.10, 16.30, 18.15, 19.40, 21.25; 20.07 - 12.00, 13.50, 15.50, 18.15, 19.30, 21.25; 21.07 - 11.15, 14.20, 16.00, 17.25, 19.15, 20.35

Шпионская свадьба - 18.07 - 17.20, 21.00; 19.07 - 14.35, 19.05, 20.25; 20.07 - 12.30, 14.30, 19.45; 21.07 - 14.35, 18.35, 21.40

Мир юрского периода: возрождение – 18.07 - 11.35, 14.10, 17.25, 19.05, 21.25, 22.25; 19.07 - 11.55, 14.50, 18.00, 20.30, 21.50; 20.07 - 11.55, 15.10, 16.35, 17.55, 20.30; 21.07 - 11.35, 14.40, 17.10, 18.25, 19.45, 21.25

F1 - 18.07 - 11.25, 15.25, 17.10, 18.55, 20.35, 22.20; 19.07 - 11.20, 14.55, 17.00, 18.35, 20.35, 22.10; 20.07 - 11.20, 14.55, 17.00, 18.35, 20.35; 21.07 - 11.20, 14.50, 16.45, 18.15, 20.15, 21.35

28 лет спустя – 18.07 - 18.10, 20.00, 22.10; 19.07 - 14.10, 16.15, 20.00, 21.40; 20.07 - 14.10, 16.15, 18.05, 20.10, 21.40; 21.07 - 15.20, 17.05, 18.40, 21.10

M3ган 2.0 – 18.07 - 22.15; 19.07 - 20.20; 20.07 - 20.40; 21.07 - 13.20

Балерина – 18.07 - 21.40; 19.07 - 21.00; 20.07 - 21.20; 21.07 - 21.15

Карате-пацан: легенды - 18.07 - 11.05; 20.07 - 15.35

Финикийская схема – 18.07 - 17.05; 19.07 - 12.20, 19.15; 20.07 - 19.15; 21.07 - 18.20

Пункт назначения: кровные узы – 18.07 - 22.45; 19.07 - 21.30; 20.07 - 21.15; 21.07 - 20.40

Миссия невыполнима: финальная расплата – 18.07 - 14.55, 20.30; 19.07 - 17.55; 20.07 - 17.35; 21.07 - 19.30

Лило и Стич – 18.07 - 13.50, 16.20; 19.07 - 11.15, 13.45; 20.07 - 11.10, 13.45; 21.07 - 11.00, 13.25

Смурфики в кино – 18.07 - 11.00, 11.50 (рус.), 13.30 (рус.), 14.05, 15.55, 16.30 (рус.), 18.20, 19.50 (англ.); 19.07 - 11.05, 11.30 (рус.), 13.20, 13.50 (рус.), 15.45, 16.10 (рус.), 18.05 (англ.); 20.07 - 11.05, 11.30 (англ.), 13.20, 13.40 (рус.), 14.20 (англ.), 15.40, 16.05 (рус.), 19.05 (рус.); 21.07 - 11.05, 11.40 (рус.), 13.30 (рус.), 14.00, 15.55, 16.25 (рус.), 18.50

Мисс Мокси – 18.07 - 12.50 (рус.), 13.00; 19.07 - 11.00, 13.10 (рус.); 20.07 - 11.00, 13.15 (рус.); 21.07 - 11.10, 12.15 (рус.)

Элио - 18.07 - 13.20, 15.00 (рус.); 19, 20.07 - 11.25, 13.55 (рус.); 21.07 - 11.50, 13.00 (рус.)

Как приручить дракона – 18.07 - 13.15, 15.15, 15.50 (рус.), 18.45 (англ.); 19.07 - 11.10, 12.40 (рус.), 15.00, 16.20 (англ.), 17.10 (рус.); 20.07 - 11.15, 11.35 (рус.), 15.00, 16.20 (англ.), 17.10 (рус.), 20.50 (англ.); 21.07 - 12.30, 13.35 (рус.), 15.35, 16.30 (англ.), 17.40 (рус.), 20.20 (англ.)

Minecraft в кино – 18.07 - 11.20; 19.07 - 12.10

Поток – 18.07 - 11.10, 12.20; 19.07 - 15.30; 20.07 - 12.20

Киногалерея/К. Сунс

Безумно – 18, 22.07 – 18.30; 19, 23.07 – 20.10

Женщины с балкона – 22.07 – 20.20

Идеальные незнакомцы – 23.07 – 18.30

Комната – 18.07 – 20.20; 24.07 – 18.20

Супергерои – 19.07 – 18.00; 24.07 – 20.10

Splendid Palace

F1 – 24.07 – 18.00

Безумно – 24.07 – 21.00

Финикийская схема – 19.07 – 20.30

Всегда есть завтра – 23.07 – 22.00

Рим – 24.07 – 22.00

Брак по-итальянски – 22.07 – 22.00

Достичь глубины: в одиночку через Тихий океан – 19.07 – 18.20; 22.07 – 19.00

Смурфики в кино – 19.07 – 14.00; 22.07 – 17.00