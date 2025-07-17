Журналист «Дождя»: к Латвии отношение изменилось. Лишился иллюзий

-Регулятор уже сообщил, что собирается обжаловать это решение. Но мы надеемся, что оно станет началом нашего возвращения в кабельные сети Латвии и других стран Балтии.

Я очень благодарен нашим зрителям в Латвии, которые поддерживали нас на протяжении всего процесса, а также, конечно же, юристам Дождя - и юристам, которые нам помогали в Латвии.

Спасибо всем!"

"Правда почему-то потом торжествует.

Почему-то торжествует.

Почему-то потом.

Почему-то торжествует правда.

Правда, потом.

Ho обязательно торжествует.

Людям она почему-то нужна.

Хотя бы потом.

Почему-то потом.

Но почему-то обязательно".

Александр Володин

Жаль, что этого не прочитают те, кто с энтузиазмом поддержали запрет Дождя тогда. Я разорвал с ними отношения. Это было болезненно - видеть, как многие как будто ждали, что мы оступимся, чтоб вывалить на нас кучу помоев. Мне казалось, что двенадцать к тому времени лет работы телеканала не могли оставить каких-либо сомнений, что мы находимся на стороне света. Но жизнь раз за разом учит: будь готов к тому, что тебя предадут в критическую минуту. А я всё научиться не могу, как к этому быть готовым. Но тот внезапный перелом в жизни моих коллег и друзей - вновь покидать страну, только ты в ней начал обустраиваться, уезжать и начинать строить всё заново - никогда не сотрётся из памяти. Как и не забудется то улюлюканье, под которое происходил этот переезд...

Я доверяю людям, которых знаю долго и убеждён в их порядочности. Так же и с медиа. Есть те, кому я доверяю, и только очевидная перемена позиции на диаметрально противоположную заставит меня в них усомниться. Но мне сложно вспомнить хотя бы какой-то пример. Те, кто на стороне света, остаются на стороне света.

А к Латвии увы после тех событий у меня изменилось отношение. Был искренне много лет влюблён в эту страну. Лишился иллюзий.