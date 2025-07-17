Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 17. Июля Завтра: Aleksejs, Aleksis
Доступность

Журналист «Дождя»: к Латвии отношение изменилось. Лишился иллюзий

Редакция PRESS 17 июля, 2025 13:13

Важно

"Мы доказали, что запрет Дождя в Латвии был необоснованным. Тихон Дзядко пишет: "Мы еще читаем многостраничное решение суда, но главная новость такова: наша жалоба на решение регулятора, лишившего Дождь лицензии в декабре 2022 года, - удовлетворена. И это прекрасно: спустя два с половиной года справедливость восстановлена", - поделился своим мнением в Фейсбуке журналист телеканала Михаил Козырев.

-Регулятор уже сообщил, что собирается обжаловать это решение. Но мы надеемся, что оно станет началом нашего возвращения в кабельные сети Латвии и других стран Балтии.

Я очень благодарен нашим зрителям в Латвии, которые поддерживали нас на протяжении всего процесса, а также, конечно же, юристам Дождя - и юристам, которые нам помогали в Латвии.

Спасибо всем!"

"Правда почему-то потом торжествует.
Почему-то торжествует.
Почему-то потом.
Почему-то торжествует правда.
Правда, потом.
Ho обязательно торжествует.
Людям она почему-то нужна.
Хотя бы потом.
Почему-то потом.
Но почему-то обязательно".

Александр Володин

Жаль, что этого не прочитают те, кто с энтузиазмом поддержали запрет Дождя тогда. Я разорвал с ними отношения. Это было болезненно - видеть, как многие как будто ждали, что мы оступимся, чтоб вывалить на нас кучу помоев. Мне казалось, что двенадцать к тому времени лет работы телеканала не могли оставить каких-либо сомнений, что мы находимся на стороне света. Но жизнь раз за разом учит: будь готов к тому, что тебя предадут в критическую минуту. А я всё научиться не могу, как к этому быть готовым. Но тот внезапный перелом в жизни моих коллег и друзей - вновь покидать страну, только ты в ней начал обустраиваться, уезжать и начинать строить всё заново - никогда не сотрётся из памяти. Как и не забудется то улюлюканье, под которое происходил этот переезд...

Я доверяю людям, которых знаю долго и убеждён в их порядочности. Так же и с медиа. Есть те, кому я доверяю, и только очевидная перемена позиции на диаметрально противоположную заставит меня в них усомниться. Но мне сложно вспомнить хотя бы какой-то пример. Те, кто на стороне света, остаются на стороне света.

А к Латвии увы после тех событий у меня изменилось отношение. Был искренне много лет влюблён в эту страну. Лишился иллюзий.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
17 реакций
17 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 15:40 17.07.2025
101 иностранный студент получил государственные стипендии от Латвии
Bitnews.lv 18 минут назад
Швеция: развод как угроза национальной безопасности
Sfera.lv 1 час назад
Нарвался на прокурора и был пойман
Bitnews.lv 1 час назад
Жара: вода на латвийских пляжах прогрелась до 24 градусов
Bitnews.lv 1 час назад
Взлет акцизов и минималки дал рекордные 6,9 млрд евро в бюджет
Bitnews.lv 2 часа назад
Косилка остановила поезда на линии Рига — Валка
Bitnews.lv 2 часа назад
Греция: жара, жара…
Sfera.lv 3 часа назад
Небо с характером: в Латвии вновь ожидаются грозы и ливни
Bitnews.lv 5 часов назад

Развязка дела десятилетия: Литва получит 35 миллионов евро в споре с энергогигантом из Франции

Мир 15:38

Мир 0 комментариев

Литва и французская энергетическая группа Veolia заключили мировое соглашение, которое фактически положило конец большинству многолетних правовых споров по поводу аренды муниципальных систем теплоснабжения с компаниями Veolia в Литве, сообщило в четверг Министерство энергетики.

Литва и французская энергетическая группа Veolia заключили мировое соглашение, которое фактически положило конец большинству многолетних правовых споров по поводу аренды муниципальных систем теплоснабжения с компаниями Veolia в Литве, сообщило в четверг Министерство энергетики.

Читать
Загрузка

«Стою, как будто облили кипятком»: мать и маленького ребенка разлучил водитель троллейбуса в Риге

Важно 15:29

Важно 0 комментариев

В социальных сетях одна женщина поделилась страшным инцидентом, произошедшим в общественном транспорте Риги. У неё на глазах захлопнулись двери троллейбуса, и её пятилетний ребёнок остался внутри один.

В социальных сетях одна женщина поделилась страшным инцидентом, произошедшим в общественном транспорте Риги. У неё на глазах захлопнулись двери троллейбуса, и её пятилетний ребёнок остался внутри один.

Читать

Верховная рада утвердила нового премьер-министра Украины

Мир 15:27

Мир 0 комментариев

Верховная рада Украины утвердила экс-вице-премьера страны Юлию Свириденко на должность премьер-министра Украины, сообщили народные депутаты Ярослав Железняк и Алексей Гончаренко в четверг, 17 июля. Кандидатуру Свириденко поддержали 262 депутата, против выступили 22 парламентария, 26 - воздержались, еще 22 депутата не голосовали по этому вопросу, пишет "Дойче велле".

Верховная рада Украины утвердила экс-вице-премьера страны Юлию Свириденко на должность премьер-министра Украины, сообщили народные депутаты Ярослав Железняк и Алексей Гончаренко в четверг, 17 июля. Кандидатуру Свириденко поддержали 262 депутата, против выступили 22 парламентария, 26 - воздержались, еще 22 депутата не голосовали по этому вопросу, пишет "Дойче велле".

Читать

Неужели самим покупать? Чиновники в шоке от идеи лишения медстраховок

Важно 15:18

Важно 0 комментариев

"Поскольку наши зарплаты ниже среднего уровня по стране, я воспринимаю медицинскую страховку как часть зарплаты", - говорит сотрудница Музея истории медицины имени П. Страдиньша. Намерение Министерства здравоохранения отказаться от медицинского страхования работников подведомственных учреждений наглядно демонстрирует отношение госучреждений к своим сотрудникам: "Ваше здоровье и благополучие нас не волнуют".

"Поскольку наши зарплаты ниже среднего уровня по стране, я воспринимаю медицинскую страховку как часть зарплаты", - говорит сотрудница Музея истории медицины имени П. Страдиньша. Намерение Министерства здравоохранения отказаться от медицинского страхования работников подведомственных учреждений наглядно демонстрирует отношение госучреждений к своим сотрудникам: "Ваше здоровье и благополучие нас не волнуют".

Читать

Рыба дохнет: Служба среды объясняет отчего

Важно 15:16

Важно 0 комментариев

По результатам проведённого анализа установлено, что гибель рыб в реке Вента, вероятнее всего, вызвана сочетанием нескольких факторов, сообщила руководитель отдела общественных связей Государственной службы среды (VVD) Айя Ялинска.

По результатам проведённого анализа установлено, что гибель рыб в реке Вента, вероятнее всего, вызвана сочетанием нескольких факторов, сообщила руководитель отдела общественных связей Государственной службы среды (VVD) Айя Ялинска.

Читать

МИД призывает латвийцев не ездить в Украину: подробности ранения мэра Огрского края

Выбор редакции 15:06

Выбор редакции 0 комментариев

В ночь на 16 июля во время обстрела на территории Украины был ранен мэр Огрского края Эгилс Хелманис (Нацобъединение), подтвердил руководитель отдела коммуникации краевой думы Патрикс Грива.

В ночь на 16 июля во время обстрела на территории Украины был ранен мэр Огрского края Эгилс Хелманис (Нацобъединение), подтвердил руководитель отдела коммуникации краевой думы Патрикс Грива.

Читать

Прогноз на пятницу: ожидается жара

Новости Латвии 14:47

Новости Латвии 0 комментариев

В пятницу во многих местах Латвии ожидается ясный и очень жаркий день, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В пятницу во многих местах Латвии ожидается ясный и очень жаркий день, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Читать