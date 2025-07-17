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Неужели самим покупать? Чиновники в шоке от идеи лишения медстраховок

© LETA 17 июля, 2025 15:18

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"Поскольку наши зарплаты ниже среднего уровня по стране, я воспринимаю медицинскую страховку как часть зарплаты", - говорит сотрудница Музея истории медицины имени П. Страдиньша. Намерение Министерства здравоохранения отказаться от медицинского страхования работников подведомственных учреждений наглядно демонстрирует отношение госучреждений к своим сотрудникам: "Ваше здоровье и благополучие нас не волнуют".

Между тем эксперты рынка труда предполагают, что отказ от дополнительного медицинского страхования для работников, которые сами ответственны за управление этой системой, может стать продуманным стимулом для участия в ее совершенствовании, в частности, в решении таких проблем, как длинные очереди, сложная система записи и ограниченная доступность специалистов.

Музей истории медицины - одно из подведомственных учреждений Минздрава, сотрудники которого в целях экономии в следующем году могут остаться без оплаченных медицинских страховок.

Министерство утверждает, что этот шаг не затронет работников больниц и отдельных учреждений, например, Государственного центра доноров крови и Службы неотложной медицинской помощи.

Без страховых полисов могут оказаться сотрудники, работающие в самом Минздраве, Фонде рисков лечения, Национальной службе здравоохранения, Инспекции здравоохранения, Государственном центре судебно-медицинской экспертизы, Центре профилактики и контроля заболеваний и Музее истории медицины.

В то же время руководитель отдела по коммуникации Минздрава Оскарс Шнейдерс утверждает, что никаких решений пока не принято, а отказ от страховок был приведен лишь как пример возможной экономии, не затрагивающей основных услуг здравоохранения.

Подведомственным учреждениям предстоит оценить, есть ли другие источники экономии в фонде оплаты труда, например, за счет оптимизации деятельности.

(Tvnet.lv)

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