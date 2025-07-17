«Стою, как будто облили кипятком»: мать и маленького ребенка разлучил водитель троллейбуса в Риге

Женщина, описавшая свой опыт на платформе Threads, рассказала, что после детского сада направлялась вместе с сыном к остановке. Завидев приближающийся троллейбус с ещё открытыми дверями, они оба подбежали.

«Двери открыты, я подгоняю ребёнка — он заходит, я собираюсь зайти следом, и тут прямо перед лицом захлопываются двери», — пишет она.

Женщина попыталась нажать кнопку снаружи в надежде, что двери откроются, но безуспешно — троллейбус уехал, оставив её на улице, а ребёнок оказался внутри один.

«Стою, как будто облили кипятком», — признаётся она и добавляет: «Самое печальное — осознание равнодушия взрослых людей, которые находились в транспорте и просто наблюдали за происходящим».

К счастью, женщина приняла разумное решение — побежала к следующей остановке, надеясь, что ребёнок выйдет там. Так и случилось: мальчик уже стоял у перекрёстка, дожидаясь зелёного сигнала светофора.

В этой ситуацию помогла няня из детского сада, которая случайно оказалась поблизости и заметила растерянного ребёнка. Она окликнула его, чтобы он не двигался и ждал маму, а также привлекла на помощь других взрослых.

«Когда ребёнок увидел меня, он бросился ко мне, истерически рыдая», — описывает женщина этот нервный момент. Позже она обсудила с сыном, как действовать в подобных ситуациях, но самым большим потрясением для неё стала не столько реакция водителя троллейбуса, сколько безразличие пассажиров.