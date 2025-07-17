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Многие фермы просто не смогут выжить: латвийские фермеры угрожают протестами невиданного масштаба (2)

Редакция PRESS 17 июля, 2025 21:13

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LETA

Общество «Крестьянский Сейм» резко выступило против недавно представленного предложения Европейской комиссии по реформе сельскохозяйственной политики после 2027 года. Если реформа продолжится в том же духе, латвийские фермеры угрожают протестами невиданного масштаба.

«Категорически не приемлемо»

В опубликованном заявлении организация отмечает, что, несмотря на возможность последующих изменений, сама подача инициативы уже стала сигналом к борьбе. Предложение комиссара по сельскому хозяйству Кристофа Хансена вызвало волну недовольства среди фермеров по всей Европе, и «Крестьянский Сейм» предупреждает: без серьёзной переработки документа протестов не избежать.

Против объединённого фонда

Одна из главных претензий — идея включения сельского хозяйства в общий фонд ЕС. Против такого подхода уже давно возражают фермеры, в том числе латвийские. Общество подчёркивает: «Мы не позволим финансировать проекты вроде Rail Baltica за счёт продовольственной безопасности».

Чтобы смягчить реакцию, ЕК предлагает зарезервировать определённую долю фонда именно для аграрного сектора. Но «Крестьянский Сейм» настаивает: подобное разделение — недостаточная гарантия. Если согласиться сейчас, в будущем это приведёт к сокращению поддержки и фактическому размыванию аграрной политики как самостоятельного направления.

Прямые выплаты остались без внимания

Наибольшее разочарование вызывает отсутствие вопроса о выравнивании прямых платежей между странами ЕС. Фермеры стран Балтии уже более двух десятилетий добиваются справедливости в этом вопросе, и каждый предыдущий проект реформ содержал хоть какие-то шаги в этом направлении. Но нынешнее предложение полностью игнорирует тему.

После недавних протестов ЕК обещала упростить систему субсидий и снизить бюрократическую нагрузку. Однако, по словам латвийских фермеров, этого так и не произошло — структура осталась прежней, изменилась лишь терминология.

Угроза семейным фермам

Особую тревогу вызывает план по сокращению субсидий на 25% для хозяйств, получающих свыше 20 000 евро в год. По расчётам «Крестьянского Сейма», это ударит именно по семейным фермам, чья годовая выручка составляет около 200 000 евро. При текущем уровне поддержки (10–15% от оборота) такие хозяйства не смогут покрывать даже базовые расходы, включая выплату средней зарплаты сотруднику.

Возможны массовые протесты

Организация уверена: под давлением фермерских союзов, профильных комитетов Европарламента и Совета министров предложение будет кардинально переработано. В противном случае, подчеркивает «Крестьянский Сейм», Евросоюз рискует столкнуться с аграрными протестами невиданного масштаба.

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