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Где найти врача «прямого доступа» и без направления: полезные вести для пациентов

«Вести» 17 июля, 2025 13:48

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Наше здоровье всё дорожает. Но есть более десятка групп пациентов, которые могут получать медицинские услуги бесплатно. Также полезно знать, куда можно обращаться за врачебной помощью ночью и в выходной день...В новой подборке - полезная информация для пациентов о возможных привилегиях при посещении медицинских учреждений.

Без доплаты

Льготы на оплату медицинских услуг

Правила финансирования медицины устанавливают ряд льготных групп жителей, которые могут получать медицинские услуги бесплатно, то есть при получении финансируемых государством медицинских услуг освобождаются от уплаты взноса пациента. Это:

- дети до 18 лет;

- беременные женщины и женщины в послеродовой период до 70 дней, если им оказываются медицинские услуги, связанные с наблюдением за беременностью и послеродовым периодом, а также течением беременности;

- инвалиды 1-й и 2-й групп;

- нуждающиеся лица, признанные таковыми в соответствии с нормативными актами о порядке признания семьи или проживающего отдельно лица нуждающимися;

- политически репрессированные лица, участники Движения национального сопротивления;

- лица, пострадавшие при аварии на Чернобыльской АЭС и ликвидации ее последствий;

- больные туберкулезом и пациенты, проходящие обследование для выявления туберкулеза;

- психически больные пациенты, проходящие психиатрическое лечение;

- пациенты, получающие процедуры хронического гемодиализа, гемодиафильтрации и перитонеального диализа на протяжении всего процесса лечения;

- пациенты, получающие медицинские услуги в соответствии с правилами Кабинета министров № 555 в случаях инфекционных заболеваний, перечисленных в приложении 3;

- пациенты, которым экстренная медицинская помощь оказывается бригадами скорой медицинской помощи;

- пациенты, находящиеся на длительной искусственной вентиляции легких на дому;

- доноры органов;

- пациенты, получающие медицинскую помощь на дому или паллиативную медицинскую помощь в больнице в соответствии с правилами Кабмина № 555 в указанном объеме, а также паллиативную помощь, оказываемую семейным врачом во время визита на дом;

- лица, страдающие алкогольной, наркотической, психотропной или токсической зависимостью, проходящие курс лечения от наркомании;

- пациенты, которые проходят диспансеризацию и иммунопрофилактику в соответствии с календарем профилактических прививок;

- жители, которые проходят профилактические осмотры и обследования в рамках организованного государством онкологического скрининга;

- жители, прошедшие вакцинацию в рамках календаря профилактических прививок, экстренную профилактику столбняка, постконтактную иммунизацию против бешенства, а также вакцинацию против гриппа в соответствии с положением о порядке компенсации расходов на приобретение лекарственных средств и медицинских изделий, предназначенных для амбулаторного лечения;

- лица, получающие услуги в учреждениях длительного социального ухода и социальной реабилитации, зарегистрированных в Реестре поставщиков социальных услуг;

- персонал службы неотложной медицинской помощи;

- просители убежища.

(!) Жители, чья сумма доплат пациента, внесенных в течение календарного года, достигла 570 евро, могут получить освобождение от внесения дальнейших доплат пациента в соответствующем году...

Врач по телефону

Кто поможет в неурочное время?

Бывает, что человек почувствовал острое недомогание в неурочное время: после 20 часов, в субботу или воскресенье, в праздничный день. Куда звонить? Семейному врачу неудобно, да и не каждый трубку снимет. Не «скорую» же вызывать?

Полезно знать, что, когда время работы практики семейного врача истекло, можно получить помощь, позвонив по телефону консультации семейного врача 66016001 или обратившись к дежурному врачу неотложной медицинской помощи.

V Чем может помочь врач по телефону?

В первую очередь врач помогает сориентироваться, что делать в случаях приступа. Главное - снимет тревогу. Подскажет, какое безрецептурное лекарство можно принять, к какому врачу обратиться в рабочее время.
По телефону, конечно, не вылечишься, но можно получить совет и рекомендацию, что дальше делать при травме, внезапном заболевании, обострении хронического заболевания.

Консультацию по телефону можно получить при легких заболеваниях и незначительных травмах, таких как:

- простуда, лихорадка;
- рвота, диарея;
- боль в спине;
- боль в ушах и горле;
- раны, ссадины, ушибы, растяжения;
- обострения хронических заболеваний.

V Что не делает дежурный врач по телефону?

Следует знать, что дежурный врач по телефону не выполняет следующие действия:

- не выписывает рецепты;
- не открывает (не закрывает) больничный лист;
- не оценивает результаты медицинских исследований (рентген, компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, соноскопия и др.);
- не объясняет диагноз, поставленный лечащим врачом или специалистом.

ВНИМАНИЕ! Это не справочный телефон, по которому можно получить информацию: где принимает тот или иной специалист или от чего поможет то или иное лекарство.

Консультация дежурного врача по телефону поможет в данный момент, но не заменит лечения. Это надо делать у семейного врача или получить направление к врачу-специалисту.

Консультационный номер дежурного терапевта 66016001

При звонке со стационарного или мобильного телефона оплата - согласно тарифу, установленному оператором, к которому подключен телефон. Отдельная плата за консультацию не взимается...

Врачи прямого доступа

Когда направление не нужно

Без направления семейного врача консультация специалиста (за исключением определенной группы врачей) и медицинское обследование будут стоить в разы дороже, чем с направлением. Чтобы платить за консультацию врача или обследование по цене пациента, то есть с государственным софинансированием, пациенту необходимо заручиться направлением семейного врача и специалиста.

Но знаете ли вы, что более чем к 10 специалистам прямого доступа пациент может обращаться без направления врача? Это:

- офтальмолог (глазной врач);

- гинеколог, в том числе для профилактического осмотра;

- спортивный врач;

- психиатр, если пациент страдает психическим заболеванием;

- нарколог, если пациент страдает алкогольной, наркотической зависимостью или зависимостью от психотропных веществ;

- физиопневмонолог, если пациент болен туберкулезом;

- дерматовенеролог, если пациент страдает сексуально-трансмиссивными заболеваниями;

- эндокринолог, если пациент болен сахарным диабетом;

- онколог, если пациент страдает онкологическим заболеванием;

- инфектолог, если пациент болен вирусом иммунодефицита человека;

- неотложная медицинская помощь в медучреждении, в том числе в пункте скорой помощи.

Это и детские врачи – педиатр и хирург; спортивный врач – в Детской клинической университетской больнице; специалист в кабинете душевных расстройств у детей и другие.

Дети до 18 лет также могут посещать стоматолога, имеющего договорные отношения с NVD, без специального направления от врача.

При неоднократном посещении пациентом врача-специалиста на протяжении одного заболевания повторное обращение к семейному врачу не требуется...

Домашний визит

Цены и привилегии

Вызов на дом семейного врача и врача-специалиста входит в список необходимых медицинских услуг, которыми могут пользоваться пациенты. Цену назначает врач или лечебное учреждение. Но есть группы пациентов, которым визит врача на дом полностью или частично оплачивает государство.

* Доплата пациента за домашний визит - 2,85 евро:

- больные гриппом во время эпидемии гриппа;
- если визит врача сделан после вызова неотложной медицинской помощи;
- пациенты старше 80 лет;
- пациенты с психическим заболеванием (определенные диагнозы), если визит не связан с психиатрическим лечением.

* От оплаты визита врача на дом освобождены:

- дети до 18 лет;
- инвалиды 1-й группы;
- пациенты, нуждающиеся в длительной искусственной вентиляции легких;
- пациенты, получающие паллиативный (лежачие пациенты с определенными заболеваниями) и медицинский уход на дому;
- проживающие в учреждениях длительного социального ухода или реабилитации...

(!) О порядке приема в медучреждениях можно узнать:

- по информационному телефону Национальной службы здоровья - 80001234;

- на портале: vmnvd.gov.lv

Подготовила Лана ВАСИЛЬЕВА

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