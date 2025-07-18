Упал… погиб прославленный австрийский экстремал Феликс Баумгартнер

По данным местных СМИ, мужчине стало плохо еще в небе, его параплан стал терять высоту и рухнул в бассейн на территории кемпинга. Купавшаяся там женщина получила незначительные травмы.

Прибывшие на место врачи пытались реанимировать Баумгартнера и перезапустить его сердце, но безуспешно. Гибель мужчины подтвердили агентству dpa в МИД и спасательной службе Австрии.

За свою карьеру Баумгартнер побил несколько рекордов экстремальных прыжков. Его самой известной акцией стал первый в истории прыжок с парашютом из стратосферы в октябре 2012 года. Тогда он прыгнул с высоты 39 км и стал первым парашютистом, разогнавшимся во время свободного падения до 862 км/ч, то есть до скорости звука.