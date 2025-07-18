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Упал… погиб прославленный австрийский экстремал Феликс Баумгартнер

© Deutsche Welle 18 июля, 2025 12:17

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picture alliance / SvenSimon

Погиб австрийский экстремал Феликс Баумгартнер, первым прыгнувший с парашютом из стратосферы. Ему было 56 лет. Спортсмен упал с мотопараплана близ итальянского города Порто-Сант-Эльпидио на берегу Адриатического моря, пишет "Дойче велле".

По данным местных СМИ, мужчине стало плохо еще в небе, его параплан стал терять высоту и рухнул в бассейн на территории кемпинга. Купавшаяся там женщина получила незначительные травмы.

Прибывшие на место врачи пытались реанимировать Баумгартнера и перезапустить его сердце, но безуспешно. Гибель мужчины подтвердили агентству dpa в МИД и спасательной службе Австрии.

За свою карьеру Баумгартнер побил несколько рекордов экстремальных прыжков. Его самой известной акцией стал первый в истории прыжок с парашютом из стратосферы в октябре 2012 года. Тогда он прыгнул с высоты 39 км и стал первым парашютистом, разогнавшимся во время свободного падения до 862 км/ч, то есть до скорости звука.

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